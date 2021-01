Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Suomen maajoukkue aloittaa karsinnat futsalin EM-lopputurnaukseen tammikuun lopussa. Ensimmäisessä ottelussaan Suomi kohtaa vieraskentillä Belgian (28.1.) ja Italia (2.2.). Suomen päävalmentaja Mićo Martić on nimennyt EM-karsintaan 17 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. Maajoukkueen vakiokalustoon viime vuonna murtautunut Sievi FS:n Jarmo Junno jatkaa odotetusti maajoukkuepelejään.

Päävalmentaja Martić lähtee kovin odotuksin karsintoihin.

– Viimeisen MM-karsintapettymyksen jälkeen on aika saavuttaa jotain suurta: uskon tämän olevan EM-kisapaikka vuoden 2022 kisoihin. Lohkomme on kova. MM-karsinnassa jatkosta pudottamamme Italia on ykkössuosikki, Suomi, Belgia ja Montenegro kamppailevat tasaisesti toisesta jatkopaikasta, Martic ennakoi neljän kuukauden karsintarupeamaa Palloliiton verkkosivuilla.

Kroatialaisvalmentaja uskoo joukkueen oppineen viime vuoden MM-karsintataipaleesta, jolloin kisapaikka jäi viimeisessä vaiheessa saavuttamatta.

– Uskon, että suomalainen futsal ja maajoukkueemme kasvavat jatkuvasti. Kaksien karsintojen taitekohdassa voin sanoa meidän olevan entistäkin parempi joukkue. Tulevissa karsinnoissa yritämme pelata vielä kovempaa, nopeampaa ja tarkempaa peliä kuin aiemmin, Martić kertoo.

Suomen joukkue on suurelta osin sama kuin joulukuussa päättyneissä MM-karsinnoissa. Pelillisten ja muiden syiden vuoksi muutoksiakin kokoonpanoon tulee. Uusina pelaajina mukaan tulevat Olli Pöyliöm Aleksi Kylmälä ja Markus Rautiainen.

Antti Teittinen ja Miika Hosio eivät ole maajoukkueen käytettävissä. Myös maalivahti Antti Koivumäki joutuu vamman takia jättämään karsinnan ensimmäiset ottelut väliin.

Suomen kapteenina tulevissa otteluissa toimii Mikko Kytölä, sillä sinivalkoisten pitkäaikainen kapteeni Panu Autio ei ole mukana kokoonpanossa. 136 A-maaottelun ja 93 maaottelumaalin pelaaja pohtii futsaluransa jatkoa ja miettii rauhassa tulevia ratkaisujaan, mutta jatkaa Futsal-Liigassa GFT:n pelaavassa kokoonpanossa