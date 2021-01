Hollihaan koulun ympäristön liikenneongelmat puhuttavat ja huolettavat vuosi vuoden jälkeen. Vanhempina haluamme tuoda esiin vielä muutamia seikkoja asiaan liittyen.

Lehtijutussa ja puskaradiossa kehotettiin lapsia kävelemään, jotta parkkialueen ruuhkat hellittäisivät. Tämä olisi ideaalista mutta ei aina mahdollista. Tulee kuitenkin muistaa, että Hollihaan koulussa on kielikylpyluokkia, jotka kokoavat kouluun lapsia ympäri kaupunkia pitkienkin matkojen päästä.

Kielikylpyluokalle lapsensa ilmoittaneet sitoutuivat myös kuljettamaan lapsensa itse, näin ollen koulukyyti ei ole ilmainen, vaikka matka olisi pidempi. Olisiko yksi ratkaisu siinä, että kyyti olisikin kaikille koululaisille ilmainen? Bussilinjoja ja aikatauluja järkiperäistämällä tämä voisi toimia.

Tällä hetkellä monen vanhemman mielestä bussireittien ja aikataulujen uudistus kuitenkin vaikeutti bussilla Hollihakaan ehtimistä ainakin Isokylän ja Palon, Vitsarin suunnasta. Bussia tulisi vaihtaa välillä tai bussipysäkit olisivat liian kaukana koulusta, jotta oltaisiin ajoissa tunnilla. Pitäisi monesta suunnasta lähteä tuntia aikaisemmin, joka ei ole tarkoituksenmukaista kaupungissa, jossa lähes kaikkialle ehtii reilussa vartissa. Näin ollen vanhemmat, joille se on mahdollista joutuvat yhä enemmän kuljettamaan lapsiaan varsinkin huonojen keliolosuhteiden aikana. Monet kuljettavat läheltäkin nimenomaan myös alueen vaaranpaikkojen vuoksi.

Harrastukset alkavat monesti pian koulun päättymisen jälkeen ja on ehdittävä harkkoihin kuka minnekin. Kun on ajanut kolme varttia vasta tuuleen lumituiskussa koulupäivän jälkeen ja tuskin ehdit ottamaan välipalaa kotona pitäisi sinun jo ehtiä harrastuspaikkaan. Joskus autollakin tulee kiire. On erilaisia tilanteita ja perheitä.

Parkkipaikkaa ruuhkauttavat myös esikoulun ja aamu- sekä iltapäivähoidon lasten huoltajat. Nämä lapset kuuluvat varhaiskasvatuksen piiriin ja ovat saatettavia. Koulumatkalla kävellen on monia vaaranpaikkoja. Etenkin Kustaa Adolfin kadun ylitys on kirvoittanut joka syksyisen keskustelun aiheesta. Nyt koululaispysäkki on monella vaihtunut aamuisin Marian kadulle, jolloin vaarallinen tie on pakko ylittää.

Vanhempien keskusteluissa vilisee ehdotuksia kuten ylikulku, alikulku, liikenteen opastaja, vilkkuvalot, lisää korotettuja kohtia, jatkuva kameravalvonta. Mikä on kaupungin ehdotus?

Toinen vaaranpaikka on Pikiruukin suunnasta tuleminen varsinkin jos liikennevalot ovat rikki, samoin kääntyvät autot ovat aiheuttaneet vaarallisia tilanteita. Rytimäen ja Lappilanmäen suunnasta tulevat joutuvat kiertämään uuden S-Marketin päästäkseen alikulkuun ja jäähallin puoleinen reitti vaarantuu kun tapahtumapuiston liittymä avataan Suntin sillan kupeessa. Liittymästä kääntyvät tulevat kohtaamaan heti kääntyessään kevyen liikenteen käyttäjät. Toisaalta Suntin toiselle puolelle parkkeeraaminen tai lapsen jättäminen voisivat tarjota vaihtoehdon, jossa lapset, ehkä saattajineen kulkisivat sillan ja puiston läpi koululle. Muutamaa minuuttia aikaisemmin tapahtuva lähtö mahdollistaisi tämän. Tällöin parkkeeraus ja läpiajo pitäisi olla mietitty turvalliseksi.

Turvallisia ratkaisuja odotellen

Hollihaan vanhempainyhdistys

