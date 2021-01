Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kasvomaskit ovat osa arkipäivää nyt myös yli 12-vuotiaille lapsille

Vuosi sitten suomalaiset olivat nähneet kasvomaskeja lähinnä sairaaloissa, televisiossa ja joidenkin aasialaisten matkailijoiden kasvoilla. Nyt aika harva ei ole vähintään kokeillut kasvomaskia ja osa käyttää sitä arjessaan. Elämäntilanteesta riippuen maski on säännöllisessä tai harvinaisemmassa käytössä. Etätyössä ja ulkoharrastuksissa elämä sujuu ilman sen kummempia toimia. Osa ihmisistä on enemmän "ihmisten ilmoilla" tai joutuu työssään kohtaamaan asiakkaita.

Nyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on muuttanut kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan myös yli 12-vuotiaita lapsia. THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja.

Keskipohjanmaan levikkialueella koululaisten maskisuositus on otettu ja otetaan käyttöön eri tahtia. Kasvomaskin käyttösuositus laajenee perusopetuksen 6.-9. luokille myös Kokkolassa. Kokkolan kaupunki jakaa kertakäyttöiset kasvomaskit kouluille tällä viikolla. Huoltajat saavat tiedon suoraan Wilman kautta.

Maskin käyttösuosituksen ikärajan laskeminen koskemaan peruskoulun kuudesluokkalaisia on THL:n mukaan yksi toimi keinopaletissa, jolla pyritään hidastamaan koronaviruksen leviämistä väestössä. Maailman terveysjärjestö WHO antoi 12-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevan maskinkäyttösuosituksen syksyllä. Kuudesluokkalaisten maskisuositus on ollut esimerkiksi Pietarsaaressa voimassa jo viime syksystä lähtien.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pietarsaarelaisen Etelänummen koulun oppilailla onkin jo pitkä kokemus kasvomaskin käytöstä. Oppilaat kertovat Keskipohjanmaan haastattelussa, että maskin kanssa pärjää. Rawan Alshaban arvioi, että maski on ihan "ookoo". Veera Kontion mukaan maskeihin on tottunut hyvin.

Koulun terveydenhoitaja Jaana Lundqvist ilahduttaa kertomalla, että kuudesluokkalaisetkin ymmärtävät maskin käytön hyödyt ja ovat motivoituneita. Koululaisten asenteen toivoisi antavan hyvän esimerkin niille aikuisille, jotka vielä epäröivät maskin käyttöä liikkuessaan ihmisten joukossa.