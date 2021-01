Uimahallit ja kirjastojen lukusalit voidaan jälleen avata Soiten alueella – Sairaanhoitopiiri siirtyy takaisin koronaviruksen perustasolle

Soiten alue siirtyy koronaviruksen kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle. Suositukset säilyvät pääosin ennallaan 14. helmikuuta saakka, mutta uimahallien ja kirjastojen osalta on päätetty tehdä kevennyksiä.

Uimahallit voidaan avata 18. tammikuuta alkaen erityisjärjestelyin turvin: riittävät turvavälit ja hygieniataso pitää huolehtia. Turvavälit toteutuvat esimerkiksi niin, että pukukopeista voidaan avata ohjeellisesti noin joka neljäs koppi ja sauna- tai pesutiloissa henkilöiden määrää rajoitetaan.

Kirjastoissa lukusalit voidaan jälleen avata turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden.

Soiten alueella oppilaitosten kasvomaskisuositus koskee opiskelijoita toisesta asteesta eteenpäin. Soite noudattaa asiassa THL:n suositusta, jonka mukaan maskisuositus ei perustasolla koske peruskouluja.

Soite pystyy siirtymään kiihtymisvaiheesta takaisin koronaviruksen perustasolle, koska viruksen ilmaantuvuus vastaa perustason määritelmää: 14 vuorokauden ilmaantuvuus on vain 7,7/100 000 asukasta ja koronatesteistä 0,2 prosenttia on positiivisia. Tilanne on Soiten mukaan säilynyt rauhallisena jo muutaman viikon.

Uudet linjaukset päätettiin Soiten kokouksessa keskiviikkona.

Uimahallien ja kirjastojen lievennyksiä lukuun ottamatta Soite pitää muut suositukset ennallaan, koska koronatilanne on valtakunnallisesti edelleen vakava. Tämä tarkoittaa sitä, että kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. Yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi.

Aluehallintoviraston odotetaan antavan loppuviikolla päivitetyn määräyksen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärästä.

Viimeisin koronavirustartunta todettiin Soiten alueella 10. tammikuuta. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.