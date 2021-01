Haapavedeltä yksi uusi tartunta keskiviikkona koronakartalle – Kallion palveluasumisen yksiköissä ja vuodeosastoilla voi vierailla turvaohjeet huomioiden

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle nousi Haapavedeltä yksi uusi koronatartunta keskiviikkona. Tämän päivityksen mukaan Haapavedellä on koronaepidemiakaudella todettu nyt 20 vahvistettua tautitapausta. Haapavesi kuuluu sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueeseen.

Koko maassa tilastoitiin keskiviikkona THL:n kartalle 324 uutta tartuntaa. Yhteensä koronatapauksia on tilastoitu epidemian alusta lähtien 39 335.

THL:n koronakartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa. Tässä koronakartalla esiintyviä alueen kuntia tapausmäärineen: Alavieska 5, Kalajoki 8, Nivala 27, Oulainen 10, Reisjärvi 12, Sievi 23 ja Ylivieska 55.

Sievin, Nivalan, Alavieskan ja Ylivieskan alueella toimivan peruspalvelukuntayhtymä Kallion palveluasumisen yksiköissä ja vuodeosastoilla voi vierailla, kun noudattaa turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Käynnistä on sovittava etukäteen puhelimitse, jolloin saa henkilökunnalta ohjeet turvalliseen vierailuun. Vierailulle on lupa tulla ainoastaan 1–2 läheistä kerrallaan ja vain terveenä ja oireettomana. Käsihygieniasta on huolehdittava ja käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta koko tapaamisen ajan.

Vierailulla on pidettävä 1–2 metrin turvaväli muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan. Lisäksi on suunnattava suoraan asukkaan omaan huoneeseen, eikä liikuskella turhaan yhteisissä tiloissa. Huoneeseen soitetaan tarvittaessa apua joko puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.

Kallion alueella ei tällä viikolla ole toistaiseksi todettu uusia koronavirustartuntoja. Viimeisin on viikonlopun aikana todettu yksi uusi koronavirustartunta Nivalassa. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Kallio aloitti koronarokotukset Ylivieskassa tiistaiaamuna.