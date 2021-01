Pesäpalloliitto on vahvistanut Ykköspesiksen otteluohjelmat kaudelle 2021. Miesten Ykköspesiksen runkosarja helatorstaina 13. toukokuuta. Naisten Ykköspesiksen runkosarja käynnistyy äitienpäiväviikonloppuna.

Kannuksen Ura aloittaa kolmannen kautensa miesten Ykköspesiksessä 15.toukokuuta kotikentällään Lestijoki-areenalla 15. toukokuuta Loimaan Pallolijoita vastaan. Samana päivänä Kitinkankaan alueella KPK Events järjestää yhteistyössä Kannuksen kaupungin kanssa Syke-hyvinvointimessut. Ottelu on hyvää jatkumoa tapahtumalle.

Uusia paikkakuntia ykköspesiskartalla ovat Ikaalinen, Jyväskylä ja Lapua. Lisäksi miesten Ykköspesikseen tekevät paluun Laukaan Urheilijat, Ulvilan Pesä-Veikot ja Vähänkyrön Viesti, jotka eivät osallistuneet sarjaan koronaviruspandemian aiheuttamalla poikkeuskaudella.

Ikaalisissa pesäpallo tekee vahvaa uutta tulemistaan ja Tarmo on edustettuna miesten Ykköspesiksessä 28 vuoden tauon jälkeen. Luonnonkauniilla paikalla sijaitseva sininen hiekkatekonurmikenttä uusittiin 2018 ja Tarmo varmisti sarjanousunsa Ykköspesikseen kolmen suomensarjakauden jälkeen viime syksynä. Lisäksi tulevalla kaudella Kankaanpään Maila vie yhden Superpesiksen kotiottelunsa Ikaalisiin.

Jyväskylää edustavat miesten Ykköspesiksessä Lohi, joka pelaa kotiottelunsa Koskenharjun kentällä sekä naisten Ykköspesiksessä Kirittäret. Kakkosjoukkueensa Ykköspesikseen sai Kirittärien lisäksi Lapuan Virkiä.

Poikkeuskaudella pesäpallosarjoista ei pudonnut joukkueita. Kun joukkuemäärät palautetaan entisiksi pesäpallon juhlavuodelle 2022, putoamispeikko vaanii miesten Ykköspesiksessä kolmea ja naisten Ykköspesiksessä neljää joukkuetta.

Superpesiksen ja Ykköspesiksen välillä pelataan karsintasarja, kuten Pesäpalloliitto tiedotti aiemmin. Ykköspesiksestä karsintasarjaan yltää sekä miesten että naisten osalta neljä parasta.

Naisten Ykköspesiksessä ovat mukana Kirittäret Jyväskylästä, Pesäkarhut Porista ja Lapuan Virkiä, joilla on jo joukkueet Superpesiksessä. Pesäpallon kilpailumääräysten mukaan seurojen kakkosjoukkueilla ei tällöin ole osallistumisoikeutta karsintasarjaan. Naisten Ykköspesiksen molemmissa lohkoissa on seitsemän joukkuetta, joilla on mahdollisuus kilpailullisella menestyksellä saavuttaa paikka karsintasarjassa.