Ykköspesiksen otteluohjelmat julki – Kannuksen Ura aloittaa kotipelillä 15. toukokuuta

Pesäpalloliitto julkisti keskiviikkona Ykköspesiksen otteluohjelmat kaudelle 2021. Miesten Ykköspesiksessä pelaava Kannuksen Ura on alueen ainoa joukkue lajin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Kannuksen Ura avaa kauden 15. toukokuuta kotikentällään. Vastaan asettuu Loimaan Palloilijat. Sarjan ensimmäiset pelit pelataan jo helatorstaina 13. toukokuuta. Naisten Ykköspesiksen runkosarja käynnistyy äitienpäiväviikonloppuna 8.–9. toukokuuta.

Uusia paikkakuntia ykköspesiskartalla ovat Ikaalinen, Jyväskylä ja Lapua. Lisäksi miesten Ykköspesikseen tekevät paluun Laukaan Urheilijat, Ulvilan Pesä-Veikot ja Vähänkyrön Viesti, jotka eivät osallistuneet sarjaan koronaviruspandemian aiheuttamalla poikkeuskaudella.

Poikkeuskaudella pesäpallosarjoista ei pudonnut joukkueita. Kun joukkuemäärät palautetaan entisiksi pesäpallon juhlavuodelle 2022, putoamispeikko vaanii miesten Ykköspesiksessä kolmea ja naisten Ykköspesiksessä neljää joukkuetta.

Superpesiksen ja Ykköspesiksen välillä pelataan karsintasarja. Ykköspesiksestä karsintasarjaan yltää sekä miesten että naisten osalta neljä parasta.

Naisten Ykköspesiksessä ovat mukana Kirittäret Jyväskylästä, Pesäkarhut Porista ja Lapuan Virkiä, joilla on jo joukkueet Superpesiksessä. Pesäpallon kilpailumääräysten mukaan seurojen kakkosjoukkueilla ei tällöin ole osallistumisoikeutta karsintasarjaan. Naisten Ykköspesiksen molemmissa lohkoissa on seitsemän joukkuetta, joilla on mahdollisuus kilpailullisella menestyksellä saavuttaa paikka karsintasarjassa. Miesten Ykköspesis pelataan yhdessä valtakunnallisessa lohkossa.