Ainakin viisi republikaaniedustajaa tukee Donald Trumpin syyttämistä – "Presidentti rikkoi virkavalansa ja yllytti kapinaan"

Demokraattien ajama virkarikossyyte Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan on saamassa kannatusta myös presidentin oman puolueen republikaanien edustajilta.

Tiistaina republikaanien Liz Cheneystä tuli ensimmäinen edustajainhuoneen republikaanien johtohahmo, joka ilmaisi julkisesti tukevansa syytteen nostamiselle. Hänen lisäkseen ainakin neljä muuta republikaanien kongressiedustajaa on kertonut kannattavansa demokraattien aikeita.

– Yhdysvaltain presidentti kutsui tämän mellakkajoukon koolle, yhdisti sen ja lietsoi sen hyökkäykseen. Kaikki mitä sen jälkeen tapahtui, on hänen tekosiaan, Cheney sanoi tiistai-iltana Yhdysvaltain aikaa julkaistussa lausunnossa.

Cheneyn mukaan Trump olisi voinut halutessaan puuttua kongressin väkivaltaisuuksiin, mutta ei tehnyt sitä.

– Yhdysvaltain presidentti ei ole koskaan pettänyt pahemmin valaansa maan perustuslaille.

Keskiviikkona kongressin edustajainhuoneessa äänestetään syytteen nostamisesta Trumpille. Demokraatit laatiman päätöslauselman mukaan presidentti on yllyttänyt kannattajiaan kapinaan.

Syyte menee lähes varmuudella demokraattisenemmistöisestä edustajainhuoneesta läpi ja siirtyy senaatin käsiteltäväksi. Jotta Trump tuomittaisiin ja poistettaisiin virasta, kahden kolmasosan senaattoreista pitää kannattaa viraltapanoa.

Demokraateilla on tulevassa senaatissa 50 paikkaa sadasta, joten syytteen läpi meneminen vaatii 17 republikaanisenaattorin tuen.

Demokraattien ajaman virkasyytteen taakse on asettumassa myös senaatin enemmistöjohtaja, republikaani Mitch McConnell, joka on tukenut Trumpia muun muassa vuoden 2019 virkarikosoikeudenkäynnissä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että hänenkin mittansa on tullut täyteen.

McConnellia lähellä olevan lähteen mukaan tämä on raivoissaan kongressin valtauksesta ja erityisesti siitä, ettei Trump ole osoittanut katumusta kannattajien yllyttämisestä, mediayhtiö CNN kertoo.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan McConnell on sanonut olevansa tyytyväinen Trumpin asettamiseen syytteeseen. Hän uskoo, että virkasyytteen avulla republikaanipuolue pääsee helpommin eroon Trumpista.

McConnell ei ole vielä vahvistanut äänestävänsä Trumpin viraltapanon puolesta, hän haluaa muun muassa nähdä syytteen ennen päätöstään.

Useat republikaaniedustajat ovat kertoneet, että jos McConnell tukee syytettä, Trumpin erottamisen taakse saadaan lähes varmasti 17 republikaanisenaattoria.

– Jos Mitch sanoo kyllä, hän [Trump] on mennyttä, republikaanisenaattori kertoo nimettömänä CNN:lle.

Suuri osa republikaanien edustajista ei ole vielä ilmoittaneet kantaansa Trumpin viraltapanosta. Tämä saattaa enteillä sitä, että he ovat tukemassa virkasyytettä.

Republikaanit ovat tukeneet Trumpia hyvin yhtenäisesti koko presidentin virkakauden ajan. Osittain vankka tuki on johtunut siitä, että edustajat ovat pelänneet Trumpi vihan kohteeksi joutumista ja tätä kautta äänestäjien ja tukijoiden menettämistä.

Cheney ja McConnellin lisäksi Trumpin virkasyytettä kannattavat republikaaniedustajista ainakin Adam Kinzinger, John Katko ja Fred Upton.

– Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä, että presidentti rikkoi virkavalansa ja yllytti kapinaan, Kinzinger sanoi julkisen palvelun median NPR:n mukaan.

Myös Katkon mielestä Trump lietsoi kapinaa viime keskiviikkona Washingtonissa, kun hänen kannattajansa tunkeutuivat kongressirakennukseen. Ennen mellakkaa Trump oli sanonut, että maata ei saada takaisin heikkoudella ja kehottanut kannattajiaan menemään kongressille.

– Demokratiamme on uhattuna, jos annamme presidentin yllyttää hyökkäykseen ilman, että hänelle koituu siitä seuraamuksia. Sen takia en voi olla tekemättä mitään, Katko sanoi.

Trump kuvasi tiistaina demokraattien aikeita syytteen nostamisesta "naurettaviksi". Hänen mukaansa se "aiheuttaa valtavan vaaran maalle".

Demokraatit turvautuivat virkasyytteeseen sen jälkeen, kun varapresidentti Mike Pence kieltäytyi poistamasta Trumpia virasta perustuslain 25. lisäyksen nojalla.

– En usko, että tällainen toimintatapa on kansakunnan etujen ja perustuslain mukaista, Pence sanoi edustajainhuoneen puhemiehelle demokraatti Nancy Pelosille osoitetussa kirjeessä.

Perustuslain mukaan presidentti voidaan poistaa virasta, jos varapresidentti ja hallituksen enemmistö katsoo, että presidentti on kykenemätön hoitamaan tehtäviään.

Virkasyytettä ei ehditä todennäköisesti käsitellä Trumpin presidenttikauden aikana, koska Joe Biden vannoo virkavalansa viikon päästä 20. tammikuuta.

Oikeudenkäynti voisi alkaa senaatin enemmistöjohtajan McConnellin mukaan aikaisintaan 19. tammikuuta, jolloin senaattorit palaavat tauolta. Demokraattien senaatin vähemmistöjohtajan Chuck Schumer on sanonut, että senaattorit voidaan kuitenkin kutsua koolle jo aikaisemmin.

Trumpin viraltapanoa voidaan käsitellä kuitenkin myös sen jälkeen, kun Biden on aloittanut kautensa.

Biden ei ole itse ajanut Trumpin viraltapanoa, koska se voisi vaikeuttaa hänen työskentelyä kautensa alussa. Esimerkiksi virkanimitysten vahvistaminen ja koronaelvytyspaketin läpi meneminen hidastuisivat, jos senaatin käsittelisi virkasyytettä.

Hän on sanonut, että kongressin tehtävä on päättää syytten nostamisesta.

CNN:n lähteen mukaan Biden puhui maanantaina McConnellin kanssa puhelimessa mahdollisuudesta, että virkarikossyytettä käsiteltäisiin senaatissa yhtä aikaa muiden asioiden, kuten nimitysten kanssa.

Demokraattien virkasyytteen ajamisen motiivina on Trumpin edesvastuuseen saattamisen lisäksi estää tätä pyrkimästä presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa. Tuomio virkarikoksesta ei suoraan estäisi Trumpia asettumasta ehdolle.

Tämän lisäksi senaattorien yksinkertaisen enemmistön pitää tukea sitä, että Trump katsotaan esteelliseksi virkaan.