Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Vihan hedelmät sikiävät sanoissa

Kansanvallassa sanomisen vapaus on luovuttamaton oikeus, jonka vaaliminen on oleellinen osa järjestelmää. Kun sana ei ole enää vapaa, ei ole yhteiskuntakaan. Tästä on historia täynnä esimerkkejä. Valitettavasti nykyaikakin.

Voi hyvin problematisoida, oliko esimerkki sosiaalisen median jättiläisen Twitterin päätös sekä sulkea Yhdysvaltain presidenttinä viimeistä viikkoaan vetävän Donald Trumpin tili ja sen päälle vielä poistaa hänen tviittihistoriansa sittenkään oikea ratkaisu.

Siitä ei ole promillenkaan epäselvyyttä, etteikö Trumpin sananvapausongelma ollut mitä suurimmassa määrin itse aiheutettu. Jatkuva valehtelu, presidentin kanssa eri mieltä olevien räikeä solvaaminen ja harhaisten vaalivilppikäsitysten levittäminen sekä niiden pohjalta kannattajien lietsominen väkivaltaan ovat syy, jolle lopulta tuli seurauksensa. Trumpin somesuu suljettiin.

Trumpilaisella tyylillä heittää lokaa sinne ja tänne on ollut perässähiihtäjänsä. Mustaa puhutaan valkoiseksi ja päinvastoin yhä enemmän, poliittisia vastustajia maalitetaan ja herjataan surutta vailla minkäänlaisia pidäkkeitä. Hiljainen enemmistö ei tietenkään näin toimi, mutta jatkuvasti kasvanut äänekäs vähemmistö kyllä.

Vihan konkreettiset hedelmät sikiävät sanoissa. Viime kesänä perussuomalaisten aktiivi joutui murhayrityksen kohteeksi. Viime viikolla entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui yhtäkkisen hyökkäyksen kohteeksi.

Voi toki olla osittain gallupeistakin johtuvaa, että kuntavaalitenteissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on joutunut kollegojen grillauksen kohteeksi. Pelkästään siitä ei ole kyse. Kansanedustajatasolle saakka osa perussuomalaisista on käyttänyt ja käyttää retoriikkaa, josta matka tekoihin voi olla hyytävän lyhyt.

Kyse ei ole siitä, että näillä yhtä aikaa sopimattomilla ja sivistymättömillä puheilla sinänsä pyrkimällä pyrittäisiin lietsomaan kannattajia ääritekoihin. Sen verran pitäisi kuitenkin ymmärrystä olla, että tuuleen kylvämisen seurauksena voi hyvin olla myrskyyn niittäminen.

Viattomia ei tietysti ole missään suunnassa. Esimerkiksi viime marraskuussa Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa vihreiden Latekoe Lawson Hellun kuppi meni täysin nurin hänen provosoiduttuaan härskin provosoinnin erittäin hyvin taitavan Junes Lokan puheista.

Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä tiistaina (12.1.) pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi anteeksi muutaman vuoden takaista tviittiään Juha Sipilästä.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan Timo Sillanpään Keskipohjanmaan jutussa viime syksynä (24.9. 2020) kertoma henkilökohtainen some-ohje olisi hyvä ohjenuora jokaiselle: Itse pyrin kirjoittamaan sen minkä pystyisin toiselle henkilölle kasvotusten sanomaan.