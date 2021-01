Lukijan mielipide: Maakunnan onnellisuuden pohja luotiin yli sata vuotta sitten

Keski-Pohjanmaa on tutkitusti Suomen onnellisin/myönteisin maakunta, uutisoitiin analyysin kera tässä lehdessä (KP .5.1.). Koska aikaisemmin on jo maailman laajuisissa tutkimuksissa todettu, että Suomi on maailman onnellisin maa, niin tällä perusteellahan Keski-Pohjanmaa on maailman onnellisin maakunta ja paras paikka asua!

Jairi Palonen kommentoi onnellisuuden perusteita seuraavassa numerossa (KP 6.1.). Hän toi esille onnellisuuden perusteluiksi lähinnä Kokkolassa toimivien yhteisöjen, verkostojen ja koulutuslaitosten merkitystä. Nämä ja varmaan vielä monet muutkin nykyajassa maakunnassamme yhteisesti hyvin hoidetut ja toimivat asiat saavat ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi ja suhtautumaan tulevaisuuteen myönteisesti. Kieltämättä löytyy puutteitakin, jotka tutkimuksen mukaan masentavat osaa ihmisistä, mutta yleisesti ottaen ollaan tyytyväisiä, sillä meillä on asiat todella hyvin.

Haluan tuoda esille vähän taustaa keskipohjalaisten myönteiselle elämänasenteelle. Vahva uskoni nimittäin on, että pohja maakuntamme ihmisten onnellisuudelle luotiin jo monta sukupolvea sitten eli yli sata vuotta taaksepäin. Suomen itsenäistymisen aikoihin ja jo vähän sitä ennen Keski-Pohjanmaalle syntyi "aatteellisesti heränneiden" nuorten miesten verkosto. Tähän "tulenkantajiksikin" itseään nimittäneeseen nuorisoseura-aatteen ja maakuntahengen innoittaman joukon kärkimiehiin kuuluivat Viljami Kalliokoski Halsualta, Kyösti Kallio Nivalasta, Josua Ruotsala ja Frans Hanhisalo Lohtajalta, Rikhard Huntus Kaustiselta, Heikki Tunkkari ja Alfred Salmela Vetelistä, Matti Kotila Toholammilta, Martti Hekkala Himangalta ja Viljami Hanni Kannuksesta. Heidän maakunnallisen valistustyönsä keskeinen tavoite oli nuorisoseura-aatteen mukaisesti "hyvän ihmisen ja kunnon kansalaisen" ihanne. Siihen kuuluivat ihmisten tasa-arvo, ihmisen henkinen kasvu, itsekasvatus kulttuurin avulla, raittius, urheilu ja yhteisvastuu. Samoihin tavoitteisiin innostivat työväenyhdistyksissä kärkimiehinä Oskari Tokoi Kannuksesta ja Matti Lepistö Toholammilta.

Tuolloin on luotu henkinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pohja, joka voidaan kiteyttää sanoihin, toivo, usko ja edistys. Se on kantanut aikojen, sukupolvien ja vastuuhenkilöiden vaihtuessa, yhä uusia ulottuvuuksia luoden, näihin päiviin asti. Keskisen Pohjanmaan aluetta sanotaan myös Raamattu-vyöhykkeeksi, sitä ilmentävät maallistumisesta huolimatta elävät herätysliikkeet ja muuta maata selvästi uskollisempi kirkkoon kuuluminen. Siitäkin oli tilasto tässä lehdessä hiljattain. Totuuden nimessä on sanottava, etteivät kaikki ihmiset näitä arvoja omi, mutta suunnan enemmistön tasapainoisen elämänhallinnan pohjalle ne antavat.

Merkityksensä elämänmyönteisyyteen on myös väestöpohjalla. Keski-Pohjanmaa on maakuntana suhteellisen nuori, ja keskipohjalaisten esivanhemmat ovat olleet rohkeita ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne etsimään uutta ja kehittämään parempia elämänolosuhteita. Meissä virtaa savolaista, hämäläistä (pirkkalaista), lappalaista, karjalaista ja ripaus riikinruotsalaista verta. Näiden heimojen geenien risteyksistä muodostuu omaperäinen tasa-arvoisuutta kunnioittava, yritteliäs keskipohjalainen kansanluonne.

Erkki Kujala

Yleisradiossa elämäntyönsä tehnyt

yht.tri, Toholampi