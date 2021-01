Pakkanen paukkuu hyytävästi torstaina Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla – Ilmatieteen laitos antanut pakkasvaroituksen kaikkiin pohjalaismaakuntiin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kunnon pakkaslukemia on saatu kaikkiin pohjalaismaakuntiin keskiviikkoillan ja torstaiaamun välisenä aikana. Lämpötila on laskenut siinä määrin, että Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen muun muassa Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.

Pakkasvaroitus on näillä alueilla voimassa torstain ajan. Kireä pakkanen vaikuttaa heikentävästi toimintaan ulkona. Esimerkiksi fyysinen rasitus voi olla tavallista kuormittavampaa.

Elohopea on notkahtanut lämpötilamittarin alarekisteriin eri puolilla Keskipohjanmaan levikkialuetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Ylivieskassa käväistiin likimain –28 asteen lukemissa puoli kuuden aikoihin. Halsualla –25 asteen rajapyykki alittui täpärästi aamuviideltä. Toholammin kylmin mittaustulos on –24,4 astetta aamuyöltä. Kokkolassa on mitattu –23,3 asteen lukemat aamuviideltä.