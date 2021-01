Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KPK Yhtiöt Oyj laajenee yrityskaupan seurauksena laajalle alueelle Kainuuseen ja Pohjois-Suomeen. Kokkolalainen KPK ostaa SLP:n eli Suomalaisen Lehtipainon osake-enemmistön. SLP:n kotipaikka on Kajaani, ja sen tunnetuin lehtituote on maakuntalehti Kainuun Sanomat. Yli 100-vuotias KPK Yhtiöt on yrityskaupan jälkeen Suomen toiseksi suurin paikallislehtijulkaisija.

Konsernin liikevaihto tulee olemaan noin 45 miljoonaa euroa. Se on myös iso työnantaja työllistäessään 420 ihmistä. KPK Yhtiöiden toimitusjohtajan Mikko Luoman mukaan kauppa vahvistaa yhtiötä tilanteessa, jossa media-alan konsolidoituminen on vahvaa.

– Suuremmasta mittakaavasta on ilman muuta hyötyä, kun monia ratkaisuja voidaan tehdä useammassa julkaisussa yhtä aikaa. Synergiaedut ovat kiistattomia. Kyseessä on kahden media-alan yrityksen toimintojen täydellinen kohtaaminen, kun puhutaan jakelusta, painosta ja julkaisuista. Järjestely vahvistaa uskoa siihen, että kaupallinen media menestyy myös suurten keskittymien ulkopuolella. KPK Yhtiöiden maantieteellinen alue ulottuu kaupan jälkeen suurimpaan osaan Pohjois-Suomea.

KPK Yhtiöt julkaisee tällä hetkellä maakuntalehti Keskipohjanmaan lisäksi neljää kaupunkilehteä ja seitsemää paikallislehteä, kolmen maakunnan alueella.

Helmikuussa toteutuva kauppa sisältää SLP:n media-, paino- ja jakeluliiketoiminnan. Maaliskuusta lähtien KPK Yhtiöt julkaisee yhteensä 26:tä lehteä: kahta maakuntalehteä, 16:ta paikallislehteä ja kahdeksaa kaupunkilehteä. Sen lisäksi julkaisulistalla on yksittäisiä matkailulehtiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhtiön uusia lehtiä ovat maakuntalehti Kainuun Sanomien lisäksi paikallislehdet Sotkamo-lehti, Kuhmolainen, Ylä-Kainuu, Enontekiön Sanomat, Kittilälehti, Luoteis-Lappi, Meän Tornionlaakso, Sompio ja Inarilainen. Kaupunkilehtiä ovat Koti-Kajaani, Koillismaan Uutiset, Koti-Lappi ja Kotikulmilta.

KPK Yhtiöiden toimitusjohtajalla on selkeä näkemys laajentumisen syistä.

– Halutaan laajentua tutuimmalla osaamisalueellamme, tehdä lehtiä, painaa ja jakaa niitä. Tällä alalla on hyvä tulevaisuus emmekä ole aktiivisesti hakeutumassa muille toimialoille. Suomenkielinen media elää rakennekehitystä, jossa syntyy yhä suurempia yksiköitä. Haluamme olla mukana tässä kehityksessä.

SLP:n pääomistajanTenna Talvi-Pietarilan mukaan SLP on onnistunut kasvattamaan konsernista merkittävän toimijan Suomen mediakentässä.

– Tätä kasvun polkua on nyt lähdetty vahvistamaan torstaina julkistetulla yrityskaupalla. KPK Yhtiöillä on parhaat mahdolliset edellytykset vahvistaa aikaisempaa liiketoimintaamme ja jatkaa toimintaa yhtäläisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta. Uskon, että KPK pitää hyvää huolta näistä lehdistä.

Toimintaan ei yrityskaupan yhteydessä ole tulossa välittömiä muutoksia. Kaikki julkaisut ovat Mikko Luoman mukaan vahvasti kiinnittyneitä paikalliseen lukijakuntaan ja elinkeinoelämään. Kajaanissa toimiva sanomalehtipaino on teknisesti hyvässä kunnossa, ja sillä on vakiintunut asiakaskunta. Viime vuosina SLP on onnistuneesti laajentanut omaa jakelutoimintaansa. Lisäksi KPK ja SLP ovat kasvavan Jakeluyhtiö Suomen osakkaita.

Laajentumisen jälkeen yhtiön julkaisemia lehtiä ilmestyy viidessä maakunnassa ja KPK Yhtiöiden maantieteellinen alue ulottuu kaupan jälkeen suurimpaan osaan Pohjois-Suomea. Mediabisneksen tulevaisuudessa Luoma näkee mahdollisuuksia, mutta vaatimuksetkin on täytettävä.

– Uskon, että rakenteellinen kehitys jatkuu suomalaisella media-alalla. Tulemme näkemään uusia yhteenliittymisiä ja yritysjärjestelyjä vielä suuremmassa mittakaavassa kuin nyt. Toivon kuitenkin, että suomalaisen median omistus säilyy pääosin suomalaisissa käsissä.

Pääosassa ovat mediakuluttajat. Luoman mukaan suurten kehitysten ohessa tapahtuu arkisempaa tuotteiden ja toiminnan kehittämistä lukijoiden ja median kuluttajien ehdoilla.

– Sellaista ihmisen kokoista digitalisaatiota, joka palvelee lukijaa ja median kuluttajaa. Toivon, että median laatuun tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota, mikä tarkoittaa monipuolisia oivaltavia sisältöjä, vaikkapa painon laatua ja ekologisuutta lehtien painamisessa ja jakelutoiminnassa.