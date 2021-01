Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vimpelin Veto hamuaa menetystä pesäpalloareenoilta uuden pelinjohtajan Tomi Niskasen johdolla. Lapualla asuva Niskanen johti kolme edelliskautta peliä Lapuan Virkiän naisten superpesisjoukkueessa, saldona pronssimitali sekä kaksi neljättä sijaa. Aiemmin hän on toiminut pelinjohtajana mm. miesten puolella Koskenkorvan Urheilijoissa ja Kankaanpään Mailassa sekä naisissa Seinäjoen Peto-Jusseissa.

Siviilityökseen Kuortaneen urheiluopistolla urheiluakatemian pesäpallolinjan päävalmentajana työskentelevä Niskanen on Veto-pestistä innoissaan.

– Olen päässyt sisälle joukkueeseen jopa nopeammin kuin osasin odottaa. Olen saanut osakseni niin joukkueelta, seuralta kuin muiltakin tahoilta erinomaisen vastaanoton. Myös motivaatio on todella korkealla, on upeaa työskennellä absoluuttisen huippujoukkueen kanssa, Niskanen toteaa.

Niskanen sanoo Vedossa alkaneen hänen tulonsa myötä uuden aikakauden.

– Nyt on uuden aika, vanha on päättynyt. Olemassa on paljon hyviä ja toimivia asioita, mutta myös sellaisia, jotka ovat jääneet polkemaan paikallaan. Yksi tällainen asia on luuleminen. Enää ei voida luulla osaavamme tai luulla tekevämme, mitä on ollut hieman havaittavissa.

– Olemme panostaneet harjoituskulttuuriin, pohjana yksilöiden harjoittelun taso. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen pelaajan arjen tekemisen täytyy olla mahdollisimman kovaa huomioiden heidän muu elämänsä. Pelaajat ovatkin ottaneet tätä kautta tulleen pienen herättelyn hyvin vastaan.

Niskanen nostaa samalla keskeiseen rooliin joukkuepelin toimimisen.

– Joukkueessa on paljon huippuyksilöitä, joiden kautta on rakennettava toimiva joukkuekokonaisuus. On selvää, että pelaamalla huippuyksilöinä emme saavuta parasta tulosta.

– Veto on laajamateriaalinen huippujoukkue, jossa on paljon potentiaalia eri osa-alueille. Meillä tulee olemaan huippuluokan aloitusyhdeksikkö sekä jokeriosasto riippumatta ketkä ovat milloinkin milläkin pelipaikalla.

Vedon tavoite tulevalta kaudelta on SM-kulta. Sitä ennen joukkue hamuaa samanlaista arvometallia SM-hallipeleistä. Alkulohkossa sinivalkoiset kohtaavat Kankaanpään Mailan, Koskenkorvan Urheilijat sekä Seinäjoen Jymy-Jussit.

– Pelit ovat erityisesti harjoiteltujen asioiden sisäänvientiä ja treenaamista. Haluamme toki samalla napata hallimestaruuden, sillä isännöimme aikanaan Kuortaneella pelattavaa SM-lopputurnausta, Niskanen sanoo.

Vedon kokoonpanoon erityisesti talvikaudella saattaa tuoda muutoksia Perttu Ruuskan sekä Mikko Vihriälän palvelus armeijassa.

– Heidän mukanaolonsa nähdään aina peli kerrallaan. Aika näyttää, miten miehet pääsevät mukaan asepalveluksesta.

Varsinaista sarjakautta ajatellen näkee Niskanen pahimpien vastustajien tulevan tutuilta suunnilta sekä uudelta taholta.

– Sotkamo ja Joensuu ovat kovia ja myös Kouvolalla on sanansa sanottavana. Lisäksi Tampereen Manse PP on erittäin vahva joukkue. He voivat olla hyvinkin korkealla, vaikka heidänkin on tehtävä tekoja nimekkäästä joukkueesta huolimatta.