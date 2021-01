Ylivieskalainen Johanna Seppälä nousi Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen johtoon

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuulan Johanna Seppälä on valittu yksimielisesti Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–2022. Paikka vapautui, kun tehtävään valittu oululainen Jussi Meriläinen erosi pestistä.

Aiemmin Seppälä on vaikuttanut muun muassa Pesäpalloliiton johtokunnassa ja Ylivieskan Kuulan pesäpallojaoston puheenjohtajana. Ylivieskan Kuulassa hän on toiminut pitkään valmennustyössä – nykyään naisten suomensarjajoukkueen valmentajana.

Pesäpalloliiton Pohjoisen alueen verkkosivuilla Johanna Seppälä korostaa yhteisöllisyyden merkitystä.

– Oman henkilökohtaisen edun ajamisen pitää loppua kaikilla tasoilla. Meillä on pesiksellä lajina aika puhaltaa yhteen hiileen ja muistaa ajatus yhdestä liikkeestä.

– Seurojen toimiessa alueen tehtäväksi jää vahvistaa toimintaympäristöä siten, että seuroilla on mahdollisuuksia saada kasvatettua harrastajamääriä ja pesisbuumia kunnissa. Vaikka alueella on omat mittarinsa ja tavoitteensa, tärkeintä on se, että seurat ovat terveitä ja toimivia. Harrastajamäärätavoitteet ja muut tulevat sitten luonnollisena jatkumona tälle, kommentoi Seppälä sivuilla.

Tulevan kaksivuotiskautensa aluksi Seppälä näkee tärkeänä sen, että seurat asettavat itselleen realistisia tavoitteita, joita kohti edetään porras portaalta. Koronaviruspandemia on jo jättänyt jälkensä harrastajakenttään, ja uusi puheenjohtaja näkee uhkakuvan ei niinkään pienempien lasten vaan nuorten harrastustoiminnassa.

Vaikeassa tilanteessa Seppälä luottaa siihen, että paukut laitetaan parempien aikojen valmisteluun ja suunnitteluun. Kun tautitilanne paranee ja harrastukset vapautuvat, tulee seurojen olla valmiita.

– Seuroissa kannatta satsata nyt suunnittelutyöhön, jotta hetken koittaessa esimerkiksi pesiskoulut ja uudet harrastajaryhmät saadaan laadukkaasti käyntiin lyhyelläkin varoitusajalla, sanoo Seppälä Pohjoisen alueen verkkojulkaisussa.