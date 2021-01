Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tilapäinen ongelma ei saa kaataa elinkelpoisia yrityksiä

Korona-ajan yksi suurimpia huolenaiheita on ollut yritysten pärjääminen vaikeissa ja huonosti ennustettavissa tilanteissa. Koronapandemia on vaikuttanut eri tavoin erilaisten yritysten menestykseen. Matkailu ja monet palvelualojen yritykset ovat olleet todellisissa hankaluuksissa. Suoraan ja välillisesti koronasuosituksilla ja ennen kaikkea itse viruksella on ollut monenlaisia vaikutuksia.

Moni on sinnitellyt vuoden ajan paremmin ja huonommin. Kaikki vaikutukset eivät näy heti. Konkurssilain väliaikaisen muutoksen piti olla tukena vaikean ajan ohi. Ensin puoleksi vuodeksi säädetty lakimuutos sai kolmen kuukauden jatkoajan, joka päättyy tämän kuun lopussa.Tavoitteena on ollut varmistaa, ettei konkurssiin aseteta yrityksiä, joiden maksukyvyttömyys voi pandemian jälkeen korjaantua.

Uuden jatkon sijasta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksuaika pitenee väliaikaisesti 30 päivään viikon sijasta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jarmo Nahkala ei ymmärrä, miksei konkurssilain muutos saa uutta jatkoaikaa. Nahkala arvioi Keskipohjanmaassa, että oikea pidennys olisi kolme tai jopa kuusi kuukautta. Hän toistaa yrittäjien kantaa, jonka mukaan poikkeusjärjestelyistä luovuttaisiin vasta sitten, kun yhteiskunnassa on päästy normaalitilanteeseen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ottaa asiaan kantaa torstain Keskipohjanmaassa. Ministeri tietää, että monellakaan yrityksellä tilanne ei ole muuttunut paremmaksi verrattuna koronan alkuaikoihin. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että kaikki konkurssin lakimuutoksen takia välttäneet yritykset eivät ole joutuneet vaikeuksiin koronan vuoksi vaan ongelmia on ollut jo ennen pandemiaa. Lintilän mukaan kustannustuen kolmannen kierroksen valmistelu on käynnissä. Ministeri luottaa siihen, että rokote on omiaan poistamaan sumua. Toholampilaisen kanssa ei voi olla olematta samaa mieltä siitä, että olisi täysi katastrofi, jos rokotusohjelma ei toimisi tai se lykkääntyisi.

Yrittäjien hädän ymmärtää, kun on kysymys oman yrityksen tulevaisuudesta ja pienemmän tai isomman työntekijäjoukon elämästä. Kolmen viikon lisämaksuaika ei auta välttämättä ketään. Hallitus joutuu tasapainoilemaan erilaisten intressien välillä, mutta on tietysti sääli menettää yhtään elinkelpoista yritystä.