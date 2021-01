Pakkanen kiilasi Ylivieskassa torstaina –30 asteeseen – Kylmän yön jälkeen pakkanen lauhtuu ja viikonlopuksi on luvassa mukavaa ulkoilusäätä

Tammikuun toisella viikolla tulisijat ovat olleet monessa taloudessa kovassa käytössä, kun ulkona pakkanen on laskenut jopa alle -30 asteen. Kylminä ja kirkkaina päivinä on saatu nauttia myös auringonpaisteesta. Viikonlopulle on onneksi luvassa huomattavasti lauhempaa talvisäätä.

Clas-Olav Slotte