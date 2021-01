Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Hyvännäköistä Perä-Hikiältä

★ ★ ★

Karkurit. Ohjaus Jalmari Helander, Teppo Airaksinen, Saara Cantell, 2021C More to 21.1.

Poliisin eliittiyksikkö jahtaa vankikarkureita. Taparikolliset on saatava kiinni ennen jälkien kylmenemistä. Karkuritiimiä johtaa tunnollinen, mutta sääntöjä taivuttava pomo. Eturivin näyttelijämme Pirjo Lonka valttinaan kattaus on lupaava. Matti Onnismaan konkarin ja vahvoja näyttöjä antaneen keskipolven Pelle Heikkilän lisäksi vakiryhmässä on nuoria: tietotekniikkaeksperttinä Anna Böhm ja hakkerina Pyry Kähkönen.

Karkurien johdanto murskaa unelmat. Ensijakson ohjaaja Jalmari Helander luottaa kliseisiin. Tempoileva käsivarakuvaus ei itsessään luo kiihkeää tunnelmaa. Nuori vartija (Onni Tommola) varoittaa kuuteen kertaan, muttei estä selliselkkausta. Klaffivirhe vie etälamauttimenkin kädestä. Onko Karkurit taas surkuhupaisa Kalifornian Kommando? Onneksi tempo tasaantuu kokeneen Teppo Airaksisen tarttuessa puikkoihin seuraavissa jaksoissa. Millaiseksi sarja äityykään, kun nähdään vielä Saara Cantellin luotsaamat karkurikeissit? Voiko laatu nousta huteralta perustalta? Tatiana Elfin käsikirjoitus on myönteisesti ilmaisten lapsekas. Ohjaajat tuovat tekstiin amerikkalaistyyppistä hätäilyä. Ikävä ei tule, mutta riittääkö pito? Löytyykö ideoista, käänteistä tai hahmoista mitään, mitä ei olisi jo nähty brittisarjoissa tai pohjoismaisissa?

Beckien ja Wallandereiden mainitseminen toisi Karkureille ansiotonta arvonnousua. Pahinta on poliisihahmojen luonteiden kehittelemättömyys. Luotetaanko yleisön jaksavan kasata persoonat kymmenosaisesta palapelistä tekijöiden puolesta? Kolmen jakson jälkeen en vielä tunne Karita-pomoa. Vain sen, minkä taitava näyttelijä rivien välistä ehtii viestiä.

Harmi, sillä sarjasatsaus ”näyttää hyvältä”. Karkuri per jakso sekä jatkuvajuoninen punainen lanka on koukuttava kaava. Sivuosissakin vilisee ilahduttavia kasvoja, kuten Vera Kiiskisen, Pekka Huotarin, Teijo Elorannan ja Vilho Rönkkösen. Niistä olisi voinut saada irti vaikka mitä.