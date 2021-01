Valio Akatemia julkisti vuoden 2021 urheilijastipendit – Keskipohjanmaan levikkialueelle 11 stipendiä, katso stipendin saajat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Valio Akatemian vuoden 2021 stipendiaatit on valittu. Valio Akatemia jakaa yhteensä 130 050 eurolla stipendejä lapsille ja nuorille liikuntaharrastusten tukemiseksi vuonna 2021.

Yhteensä 336 nuorta saa stipendin. Heistä 35 on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta tai Pohjanmaalta.

Hakemuksia lähetettiin kaikkiaan lähes 2 000. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikunnasta innostuneet yksilöurheilijat, joukkueet ja koululaisryhmät. Ohjelman kummeina toimivat jalkapalloilija Joel Pohjanpalo, hiihtäjä Kerttu Niskanen, estejuoksija ja suunnistaja Topi Raitanen sekä hiihtotubetusryhmä Real Skifi.

– Liikunnalla ja urheilulla on lasten ja nuorten elämässä iso merkitys. Haluamme tukea liikuntaharrastuksia monipuolisesti. Stipendien saajat edustavat kaikkia Suomen alueita, he ovat eri-ikäisiä ja lajikirjo on valtava, Valion markkinointipäällikkö Nina Wahlström sanoo tiedotteessa.

Keskipohjanmaan levikkialueelta stipendin saivat seuraavat henkilöt ja ryhmät:

Signe Jakobsson Uusikaarlepyy (hiihto), Teea Jestoi Kokkola (uinti), Anniina Hakala Himanka (salibandy), Aino Kangas Nivala (jääkiekko), Aada Määttälä Toholampi (yleisurheilu), IK Kronanin alle 13-vuotiaiden jääkiekkojoukkue Kruunupyy, Nivala Cowboysin alle yhdeksänvuotiaiden jääkiekkojoukkue, Malilan koulu Nivala (salibandy), Henry Jaakola Nivala/Ylivieska (hiihto), Jenna Rautiala Pyhäjärvi (hiihto), D-C-tytöt Kannuksen Ura (pesäpallo).