"Pahinta on, että tähän kaikkeen on ehtinyt tottua" – Mellakoita pelkäävä Washington on lähes suljettu Bidenin virkaanastujaisten alla



Ensi viikon mellakkauhkaan on pääkaupungissa valmistauduttu aitaamalla kongressialuetta.

Yhdysvalloissa odotetaan pelonsekaisin tuntein ensi viikon mahdollisia mellakoita Joe Bidenin virkaanastujaisten alla. Bidenin on määrä vannoa virkavalansa keskiviikkona.