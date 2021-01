Angela Merkelin seuraaja Armin Laschet on politiikan keskikentän pelaaja – liittokansleriksi väläytelty myös muita nimiä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Angela Merkelin seuraajaksi Saksan suurimman puolueen kristillisdemokraattien johtajana valittua Armin Laschetia on kuvailtu politiikan keskikentän pelaajaksi. Hänet valittiin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen puheenjohtajaksi lauantaina etäpuoluekokouksessa. Laschet voitti toisella äänestyskierroksella liikemies Friedrich Merzin.

Etä-äänestyksen tulos vahvistetaan kirjeäänestyksellä, jonka tuloksen on määrä valmistua perjantaihin mennessä.

Kisa puheenjohtajasta käynnistyi vajaa vuosi sitten Annegret Kramp-Karrenbauerin ilmoitettua väistyvänsä puheenjohtajan paikalta. Hän oli noussut puolueen johtoon vasta kesällä 2019.

59-vuotias Laschet nosti kristillisdemokraatit Saksan suurimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin suurimmaksi puolueeksi. Nyt hän johtaa osavaltiota pääministeriä vastaavassa tehtävässä. Aiemmin Laschet on toiminut liittopäiväedustajana ja europarlamentaarikkona.

Laschet on ollut luontevin valinta niille, jotka ovat halunneet puolueessa ja Saksassa mahdollisimman vähän minkään muuttuvan, kun Merkel astuu sivuun. Koronakriisi on kuitenkin selvästi vähentänyt hänen suosiotaan: häntä on kuvailtu tuuliviiriksi rajoituksista päätettäessä ja kyselyiden mukaan hänen koetaan suoriutuneen epidemian estämisessä hyvin heikosti.

CDU:n puheenjohtaja on vahvoilla Merkelin seuraajaksi liittokanslerina syksyn liittopäivävaaleissa, sillä CDU lähtee vaaleihin ennakkosuosikkina. Varmaa Laschetin nousu tehtävään ei kuitenkaan ole, sillä kansleriehdokkaaksi on väläytelty myös baijerilaisen sisarpuolueen johtajaa Markus Söderiä ja terveysministeri Jens Spahnia.