Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Sitoutuneet työntekijät ja edunvalvonta auttavat Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa kohti tulevaisuutta

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan tulevaisuus näyttää hyvältä. Se on helpotus sairaalassa ja siitä kannattaa meidän keskipohjalaisten olla tyytyväisiä. Mitään suuria kuohuntoja torstaina julki tullut valtioneuvoston päivitys erikoissairaanhoidon keskittämisasetukseen ei etukäteen aiheuttanut. Soite saa säilyttää päivystävän sairaalansa eikä se ole ihan niin itsestään selvää kuin on mahdollisesti luultu.

Myös Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell kuvailee Keskipohjanmaassa tilannetta valtavaksi helpotukseksi. Kivi vierähti hartioilta erityisesti siksi, koska takana on useita lyhyessä ajassa tehtyjä lakimuutoksia, jotka kaikki ovat vaikuttaneet sairaaloiden toimintaan.

Johtajaylilääkäri antaa pisteet keskipohjalaisille ihmisille ja sairaalan työntekijöille. "Ihmiset ovat vakaita ja sitoutuneita. Jos johonkin uskotaan, sen eteen tehdään töitä."

Dabnell kuvailee tilannetta sanomalla, että aikaisemmassa muodossaan keskittämisasetus veti jalkoja alta. Joillekin leikkauksille oli määritelty niin korkeat määrät, että niitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Pelkästään huippuhienoilla leikkaussaleilla ei tee mitään, jos leikkauksia ei olisi saanut lakien ja asetusten vuoksi tehdä.

Sairaalan toiminnassa monet asiat kietoutuvat toisiinsa. Yksi tällainen on synnytysten määrä. Ollakseen toimiva ja turvallinen synnytyslaitos, sairaala tarvitsee monipuolisen valikoiman muitakin toimintoja. Asian tärkeydestä ja vakavuudesta kertonee johtajaylilääkärin puhe "elämän ja kuoleman kysymyksestä".

Suomalaisten synnytyssairaaloiden määrä on pienentynyt vuosien mittaan merkittävästi, kun synnytyksille ei ole ollut edellytyksiä. Synnytyssairaalan menetys on ollut monessa paikassa iso isku. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa syntyi viime vuonna lähes ennätyksellisen paljon vauvoja, lukumäärä 1 755 on valtakunnallisestikin korkea.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytysten suuri määrä johtuu muun muassa siitä, että Oulaskankaalla ja Pietarsaaressa ei nykyään synnytetä vaan vauvat syntyvät Oulun ja Vaasan sijasta usein Kokkolassa.

Päivitetyssä asetuksessa sairaalakohtaiset leikkausten lukumäärät on nyt lupa alittaa tekonivelkirurgiassa, selkäkirurgiassa sekä rinta-, peräsuoli-, paksusuoli- ja munuaissyövän leikkauksissa. Huomiota voi kiinnittää edellytyksiin: jos se on tarpeen etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Nämä tarpeet voi varmasti allekirjoittaa, kun yliopistosairaaloihin on pitkä matka.

Dabnell kertoo lehtihaastattelussa esimerkkejä siitä, miten palvelut liittyvät toisiinsa. Tekoniveliä leikkaavien osaajien ansiosta pystytään leikkaamaan myös luutapaturman saaneita potilaita, kuten auto-onnettomuuksissa vammautuneita. Ja kun turvattiin vatsan alueen syöpäleikkaukset, sairaalassa voidaan hoitaa ympäri vuorokauden potilaita, joilla on äkillistä, leikkaushoitoa vaativaa vatsakipua.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä on jännitetty vuosia erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen vaikutuksia kuten monessa muussakin sairaalassa Suomessa. Pienessä maakunnassa leikkausmäärät eivät olisi riittäneet, mutta alueellinen tasa-arvo voitti. Lisäksi on kaikki syyt uskoa, että toiminta on laadukasta. Nyt päivitetty asetus mahdollistaa sen, että sairaalat voivat sopia leikkausten työnjaosta erva-alueella eli meillä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa.

Kirurgisen päivystysvalmiuden takaaminen Keski-Pohjanmaalla on edellyttänyt työtä ja edunvalvontaa. Tiivistetysti leikkaukset, synnytykset ja päivystys ovat tärkeitä asukkaille. Soiten hallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila muistutti Keskipohjanmaan jutun kommentissa, että kyse on myös alueen vetovoimasta, ja sitähän tarvitaan. Tarpeen ovat myös sairaalan tarjoamat työpaikat. Kansalaisena jokainen meistä arvostaa hyvää hoitoa.