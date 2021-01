Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Seutukaupungit onnistuvat monessa myös tällä alueella

Vapaa-ajan mahdollisuudet tuovat Kalajoelle etätyöläisiä ja muuttajia. Ylivieska houkuttelee palveluilla ja työpaikoilla. Kalajoki ja Ylivieska kuuluvat tutkimustenkin perusteella Suomen vetovoimaisiimpiin seutukaupunkeihin, mutta kaupungit ovat keskenään monella tavalla erilaisia.

Seutukaupungit ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia, mutta eivät maakuntien keskuksia kuten esimerkiksi Kokkola. Keskipohjanmaan levikkialueella 55 seutukaupungin joukkoon kuuluvat Ylivieskan ja Kalajoen lisäksi Nivala, Kannus ja Pietarsaari.

Kalajoella ja Ylivieskassa iloitaan väkimäärän kasvusta. Kalajoella yksi selitys on maahanmuutto, joka on pitkälti työperäistä. Kaupungin markkinointivastaava Anne Tullila arvioi lauantain Keskipohjanmaassa, että matkailupitäjä voi olla avoin ja vastaanottavainen yhteisö myös maahanmuuttajille. Kaiken kaikkiaan työpaikkoja on tarjolla hyvin monenlaisilla aloilla.

Ylivieskassa väkiluvun positiivisiin näkymin ei ole yhtä erityistä syytä. Luonnollisen lisäyksen lisäksi muuttoliike varmistaa väkiluvun. Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto ei vetovoimaa ihmettele. Hyvät julkiset ja yksityiset palvelut kiinnostavat asukkaita ja tulijoita (KP 16.1.). Hänen mukaansa asumismukavuus ja työpaikat ovat ratkaisevan tärkeitä.

Johtava asiantuntija Timo Aro konsulttitoimisto MID:stä arvioi, että pandemia on vahvistanut monipaikkaisuutta. Tämä on eduksi mökkipaikkakunnille. Hänen mukaansa Kalajoen kaltaiset kunnat ovat hyötyneet muutoksesta eniten (KP 16.1.). Se on ymmärrettävää. Moni on oivaltanut koronavuoden aikana, että työelämän voi yhdistää itselleen mieleiseen paikkaan ja vapaa-aikaan.

Myös Aro sanoo, että vapaa-ajasta on tullut ihmisille yhä tärkeämpää. Siksi pelkästään työpaikat eivät riitä takaamaan kunnan vetovoimaa. Ylivieskaa Aro pitää mielenkiintoisena paikkana kansallisestakin näkökulmasta. Ylivieskassa tapahtuu pienemmässä mittakaavassa se, mikä isommissa kaupungeissa on tuttua. Se houkuttelee muuttajia lähialueilta. Vahvuuksia ovat koulutustarjonta, päärata sekä palvelut ja kauppa. Päärataa lukuun ottamatta moni muukin kunta voi yrittää ottaa oppia. Radan sijaintiin on jo vaikeampi vaikuttaa.