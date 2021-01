Donald Trump sai Hollywoodilta täystyrmäyksen neljä vuotta sitten – nyt Lady Gaga, Jennifer Lopez ja muut huippunimet esiintyvät presidentiksi nousevan Joe Bidenin virkaanastujaisissa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Lady Gaga ja Jennifer Lopez esiintyvät useiden muiden julkisuuden henkilöiden tavoin Yhdysvaltojen presidentiksi nousevan Joe Bidenin sekä varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin virkaanastujaisissa keskiviikkona. Asiasta kertoo muun muassa sanomalehti The Guardian.

Tapahtumassa Lady Gaga esittää Yhdysvaltain kansallislaulun, ja myös Lopezilta odotetaan musiikkiesitystä.

Lady Gaga tuki Bidenia näkyvästi jo viime vuoden presidentinvaalikampanjan aikana.

– Äänestäkää niin kuin elämänne olisi siitä kiinni, tai äänestäkää niin kuin lastenne elämä olisi siitä kiinni, koska se on, laulaja sanoi The Guardianin mukaan kampanjatilaisuudessa Pennsylvaniassa marraskuussa.

Hän tuomitsi puheessaan myös Trumpin naisia halventavat kommentit.

Myös rockyhtye Foo Fighters sekä laulaja-lauluntekijät John Legend ja Bruce Springsteen esiintyvät etäyhteydellä. Näyttelijöiden Eva Longorian ja Kerry Washingtonin on määrä toimia tapahtumassa juontajina, The Guardian kertoo.

Virkaanastujaiset järjestetään pääosin etänä sekä koronapandemian että mahdollisen turvallisuusuhkan vuoksi, The Guardian kertoo. Väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajat yrittivät vallata maan kongressitalon 6. tammikuuta, kun kongressi oli kokoontunut vahvistamaan lopullisesti Bidenin vaalivoiton.

Tänä vuonna virkaanastujaisten ohjelmasta tehdään tv-lähetys, jota juontaa näyttelijä Tom Hanks. Lisäksi tapahtumassa esiintyvät lehden mukaan ainakin Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ja Ant Clemons.

Bidenin virkaanastujaiset näyttävät hyvin erilaisilta kuin väistyvän presidentin Donald Trumpin vastaava seremonia vuonna 2017. Tuolloin liuta Hollywood-nimiä kieltäytyi ottamasta osaa tapahtumaan.

Sen jälkeen, kun esimerkiksi Elton John ja Celine Dión olivat kieltäytyneet tarjouksesta, Trump sai lopulta esiintyjikseen kantrilaulaja Toby Keithin, rockyhtye 3 doors downin sekä Jennifer Hollidayn, The Guardian kertoo.

Tilaisuudessa kansallislaulun esitti 16-vuotias America's got talent -kykyjenetsintäohjelmasta tuttu Jackie Evancho.

Virkaanastujaisten sijaan tähtiesiintyjiä keräsi seuraavana päivänä kaupungissa järjestetty naisten marssi. Muun muassa tapahtumassa esiintynyt laulaja Janelle Monae nosti esille poliisiväkivallan, The New York Times kertoo. Lisäksi tapahtumassa esiintyivät muun muassa näyttelijät Scarlett Johansson ja America Ferrera. ´

Väistyvä presidentti Trump on ilmoittanut, ettei aio osallistua Bidenin virkaanastujaisiin. Biden on kommentoinut tätä sanomalla, että Trumpin päätös on "hyvä asia".

Trump on ensimmäinen presidentti 152 vuoteen, joka jättää osallistumatta seuraajansa virkaanastujaisiin.

Vähintäänkin erikoinen tulee olemaan myös samana päivänä Trumpin itselleen järjestämä sotilaallinen jäähyväistilaisuus, josta kertoo uutistoimisto AP. Marylandissa sijaitsevassa sotilastukikohdassa järjestettävän punaisen maton ja kunnialaukausten siivittämän tilaisuuden on tarkoitus muistuttaa Trumpin valtiovierailuja, AP:n lähteet kertovat.

Väistyvä presidentti poistuu pääkaupunki Washingtonista Bidenin virkaanastujaisaamuna, The Washington Post kertoo.