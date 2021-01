Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Muusikko Pekka "Pave" Maijasen kuolema on koskettanut suomalaisia laajasti. Hermoja rappeuttavaa ALS-tautia sairastanut Maijanen täytti viime syyskuussa 70 vuotta.

Maijanen teki koko elämäntyönsä musiikin parissa useissa eri kokoonpanoissa ja sooloartistina. Hänet tunnetaan muun muassa menestyskappaleistaan Lähtisitkö, Jano ja Elämän nälkä.

Maijanen ehti esiintyä lukuisia kertoja myös Keskipohjanmaan levikkialueella. Moni saattaa muistaa hänet muun muassa Kaustisen kansanmusiikkijuhlien lavoilta, kun hän esiintyi juhlilla vuonna 2016 varta vasten räätälöidyllä ohjelmalla yhdessä kansanmusiikkijuhlien housebandin kanssa.

Miten Pave Maijanen on liikuttanut sinun elämääsi? Millaisia keikkamuistoja on jäänyt mieleen? Entä mitkä Maijasen teokset ovat jääneet parhaiten muistin sopukoihin? Kerro kokemuksesi kommenttikenttään, niin me keräämme muistot talteen!