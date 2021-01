Joulurauhan julistusta on kuultu radiossa vuodesta 1935 alkaen keskeytymättä sotavuosia lukuun ottamatta, mutta lauantain toivottujen levyjen soimista eivät sotavuodetkaan ole estäneet jo saman vuoden marraskuun 2. päivän ensilähetyksestä alkaen.

Lauantain toivotut levyt on Yleisradion pitkäaikaisin yhä jatkuva ohjelmamuoto, jonka saama suosio ylitti ja yllätti kaikkien odotukset heti alkuunsa kuuntelijoiden lähettäessä toiveitaan tulvimalla syrjäseutuja myöten pestin kannettavaksi. Radion kuuntelijakanta oli löytänyt oman kanavansa, jonka suosio ei ole laantunut tänäkään päivänä 85 vuotta kestettyään.

Lauantain toivottujen levyjen suosio perustuu pitkälle perinteen jatkumiseen tiettyyn kellonaikaan ja sen saamaan vakiomuotoon klassisesta kevyempään musiikkiin kuulijakunnan toiveita mahdollisimman laajalti vastaten tai heijastaen, olipa kuunneltavissa juuri ominta mielimusiikkia tai ei.

Lauantain toivotuissa on yleensä tarjolla jokaiselle jotakin. Vaikka radio on muuten lähinnä klassiseen musiikkiin ja psykedeeliseen modernismiin suuntautuva kanava. Rokille ja päivän popille löytyy muita kanavia ja asemia yliäyräiden. Ylen ykköskanavalla kohtuuttomasti yleistynyt jazzkin joutaisi muille kanaville.

Lauantain toivotut levyt huokuu kaihoa ja nostalgiaa, se vetoaa kuulijoiden tunteisiin ja muistoihin, kerran elettyihin ja koettuihin hetkiin sukupolvesta toiseen olematta kuitenkaan tiettyyn aikakauteen sidottua tai ajan kultaamia. Uudempaakin musiikkia on kuultavissa ja ainahan voi haaveilla ja nauttia kuolemattomista sävelistä ja sointuvista säkeistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jo lauantain toivottujen levyjen ensilähetyksistä nousi esiin sittemmin kestosuosikeiksi kohonneita koti- ja ulkomaisia laulajia (Militza Korjuksesta ja Lale Andersenista Jussi Björlingiin sekä Georg Malmstenista Olavi Virtaan) ja ikivihreiksi muodostuneita sävellyksiä (Taikayö), joita toivottiin ja yhä uudelleen toivotaan. Esiintyminen kansan parissa vain lisäsi suosiota ja innosti yhä uusiin levytoiveisiin kasvavasta levytuotannosta huolimatta.

Usein toivotun Mauno Kuusiston laulettua hartaudella ”Kertokaa se hänelle” tiesin yleensä odottaa seuraavaksi mieleisintä musiikkia Imatran Inkeristä Savotan Sanniin ja Muuttolintujen lähdöstä Kaipuun kukkaan ajattelematta, mihin kuunteluni ennen pitkään johtaisi eikä vain lauantain toivottujen levyjen myötä.

Musiikki on vedonnut minuun täysin. Vuosien ja vuosikymmenten varrelta on kertynyt kasapäin tuhansittain etenkin kotimaisia äänitteitä lukuisten äänilevyjen rinnalla Ylen arkiston aarteita myöten Aappo Ojanperästä ja Carusosta alkaen. Suomessa on erittäin rikas ja monipuolinen musiikkiperinne, vaikkei musiikki tunne rajoja.

Vanhassa on vara parempi pätee musiikissa kuten taiteessa yleensäkin yhtä hyvin vanhassa tanssi-viihdemusiikissa (myös jazzissa) kuin klassisessa. Kaikki mikä on parasta, on luotu aikaa sitten. Uusilla sovituksilla pikemminkin pilataan alkuperäinen teos lajista riippumatta.

Lauantain toivottujen levyjen uutena piirteenä saamme kuulla aiempaa tarkemmin paitsi soitetun levyn taustasta vuosineen ja nimimerkkeineen myös syntymäpäivistä ja hiljattain kuolleista. Sellaisestakin, joita ei aiemmin ole kuultu lauantain toivotuissa.

Vera Lynn oli usein toivottu sotavuosien jälkeenkin ja Kirk Douglas sentään lauloi varhaisessa elokuvaroolissaan toisin kuin Sean Connery, mutta mikä osuus Diego Maradonalla on kuultuun argentiinalaiseen biisiin ja keiden toivomana?

Toiveet eivät käy yksiin, mutta Tapio Rautavaaran laulettua vanhasta rantasaunasta saimme tietää suomalaisen saunaperinnön pääsystä Unescon aineettoman perinnön luetteloon.

Lauantain toivotut on pitänyt pintansa muutosten keskellä, mutta täyttyvätkö toiveet vielä viiden tai viidentoista vuoden päästä, ja keiden toivomana? John Williamsin lemmen unelmaa ei vain ole kuulunut, mutta ehtipä Henry Theel laulaa heti Tinorossin perään äidin jouluillasta Kalevi Korpi talvi-illasta kaamoksen keskellä.