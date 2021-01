Osuuskauppa KPO ja Kokkolan kaupunki käynnistivät kesätyöhaun – Koronasta huolimatta nuoria pyritään työllistämään normaali määrä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tulevan kesän kesätyöhaut ovat käynnistyneet. Osuuskauppa KPO kertoo työllistävänsä tulevana kesänä 1 200 kesätyöntekijää.

Eniten kesätyöpaikkoja on tarjolla Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Ylivieskan seuduilla, mutta töitä on tarjolla tasaisesti myös KPO:n toimialueen muilla paikkakunnilla. KPO:n paikoista noin puolet on yläkoulu- ja lukioikäisille tarkoitettuja Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja, joissa nuori on kaksi viikkoa harjoittelemassa työelämää.

Suurin osa kesätyöntekijöistä työskentelee asiakaspalvelun parissa esimerkiksi myyjinä, tarjoilijoina ja liikennemyymälätyöntekijöinä. Alaikäiset harjoittelija työskentelevät ikänsä mahdollistavissa tehtävissä.

– KPO ei ole vain pohjalaismaakuntien suurin, vaan koko Suomen suurimpia kesätyönantajia ja monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Viime vuonna korona pilasi monen nuoren kesätyömahdollisuudet. Olen tyytyväinen, että pystyimme kuitenkin viime kesänäkin työllistämään yli 700 nuorta. Tänä vuonna voimme toivottavasti tarjota suunnitellusti kesätyöpaikan 1200 nuorelle, Osuuskauppa KPO:n toimitusjohtaja Kim Biskop toteaa yhtiön tiedotteessa.

Osuuskauppa KPO:n perustamisesta tuli viime vuonna kuluneeksi 115 vuotta. Se on Suomen suurimpia alueosuuskauppoja. KPO harjoittaa market-kaupan lisäksi polttoneste-, matkailu- ja ravitsemis- sekä autokauppaa. Vuoden 2020 lopussa KPO työllisti noin 1 700 työntekijää.

Myös Kokkolan kaupungin kesätyöntekijähaku on alkanut maanantaina 18. tammikuuta. Haku on auki helmikuun loppuun.

Paikkoja on avoinna noin 250.

Kaupungin tämän vuoden kesätyöpaikkoja voivat hakea vuosina 2000–2004 syntyneet nuoret.

Kesätöihin valitaan ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole aikaisemmin tarjonnut työtä. Työtehtävät ovat lähinnä avustavia töitä.

Kesätyön tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään ja eri ammatteihin, tarjota kokemusta palkkatyöstä, auttaa ammatinvalinnassa ja myöhemmin varsinaiseen työelämään siirtymisessä.

Työn kesto on kolmesta viikosta kuukauteen.

Opinnoissaan pidemmälle edenneitä tai jo ammattiin valmistuneita palkataan vuosilomansijaisiksi. Näitä paikkoja voi kysyä suoraan vastuualueilta.