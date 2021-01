Toholampi-Lestijärvi- ja Länsi-Toholammin tuulipuiston osayleiskaavat ovat uusintakäsittelyssä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta ja maksimitehoa halutaan voimaloiden tekniikan kehittymisen myötä korottaa. Samalla päivitetään hankkeen sähkönsiirtoa kokonaistehon kasvamisen vuoksi ja sähköasemien sijainnit tarkistetaan.

Voimaloiden kokonaiskorkeus lähentelee 300:a metriä, maksimitehon ollessa 8 MW.

Kaavaluonnoksessa luvataan, että tuulivoimatuotannon lisääminen edellyttää tuulivoimarakentamisen sovittamista ympäröivään maankäyttöön ja haitallisten vaikutusten asianmukaista huomioon ottamista.

Samoin kaavan suunnittelun yhteydessä pyritään varmistamaan, että kaavassa osoitetuista toiminnoista ei aiheudu esimerkiksi kaava-alueen luonnonympäristöön, eläimistöön ja linnustoon, ympäröivän alueen asukkaisiin, alueella harjoitettavaan maa- ja metsätalouteen tai muihin elinkeinoihin kohdistuvia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Suunnitelmassa puhutaan lähimmästä vaikutusalueesta, joka on 250–300 metrin etäisyys voimalasta. Näihin vaikutuksiin kuuluvat esimerkiksi jään mahdollisesta lentämisestä koituvat riskit ja viereiselle maanomistusyksikölle mahdollisesti tuleva häiriö esim. kaatumisesta. Myös tieliikenteen osalta vaikutusalueena pidetään edellä mainittua etäisyyttä. Voimala voi kaatua tielle, jäät toki lentävät pitemmällekin kuin em. etäisyys on. Voimaloita on rakenteilla juuri metsäautoteiden varsille.

Jos nyt esillä oleva kaava hyväksytään esitetyssä muodossa, edellä mainitut asiat eivät tule toteutumaan. Tämän lisäksi tulevat virkistykseen, metsästykseen, marjastukseen ja sienestykseen liittyvät vaikeudet. Mitäs sanotte? Kannukseen rakennetun tuulipuisto alueella on kyltti: Liikkuminen sallittu omalla vastuulla!

Vapaa ja turvallinen jokamiehen oikeus liikkua metsässä ja metsäautoteillä edellä mainituilla voimala-alueilla on uhattuna 50 vuodeksi. Hanke etenee omalla painollaan. Nyt on aika kommentoida ja sanoa mielipiteensä ko. kaavamuutokseen. Tätä ei pidä sekoittaa valittamiseen.

Toholampi-Lestijärvi tuulipuiston ja Länsi-Toholammin tuulipuiston osayleiskaavoihin liittyvän päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Toholammin kunnantalolla 21.1.2021 saakka. Kannattaa kommentoida ja esittää muutosehdotuksia ennen kuin on myöhäistä!

Marja Hylkilä

Toholampi