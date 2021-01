Kaustisen Kamarimusiikkiviikon kantaesitykset toteutuvat verkossa – mukana vaikutteita niin Japanista kuin perulaisesta kansanmusiikistakin: tapahtuman aloittaa perjantaina Kaustisen musiikkilukion konsertti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen Kamarimusiikkiviikko alkaa perjantaina, ja tuttuun tapaan ensimmäinen konsertti on Kaustisen musiikkilukion konsertti. Tähän tuttuus sitten loppuukin, sillä Kansantaiteenkeskuksen Kaustinen-saliin ei tänä vuonna pääse yleisöä, vaan konsertti lähetetään verkossa maksuttomana suoratoistona.

Näin on myös ensi viikon torstain ja perjantain konserttien kanssa, jotka kuullaan myös YLE Radio 1 -kanavalla.

Kaustisen Kamarimusiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Oino sanoo, että tapahtumaa yritettiin viimeiseen saakka saada toteutumaan livenä, mutta joulukuussa kymmenen hengen rajoitus vei yritykseltä pohjan. Niinpä päädyttiin ratkaisuun, jossa musiikkilukion konsertti sekä radioitavaksi sovitut konsertit striimataan. Muita alkuperäisessä ohjelmassa olleita konsertteja ei järjestetä.

– On vielä pohdinnassa, siirtyykö niitä ensi vuoteen tai muuhun ajankohtaan, vai perutaanko ne kokonaan, Oino sanoo.

Koululaiskonsertit järjestetään välittämällä Kaustisen peruskoululaisille Konserttikeskuksen Barokkimatka-konsertti, jonka ne voivat katsoa itselleen sopivana aikana.

Musiikkilukion konsertissa kuullaan musiikin lehtori Markus Luomalan mukaan pelkästään kamarimusiikkiteoksia, ei siis esimerkiksi sooloesityksiä. Tyylilajit ulottuvat kuitenkin kansanmusiikista klassiseen ja kevyeen musiikkiin. Mukana on kuusi kantaesitystä. Tiina Aholan Lähtö-teoksessa instrumentit ovat viulu, harmooni, sello ja kantele. Ahola itse soittaa kanteletta.

– Sävelsin jo ennen musiikkilukiota, mutta täällä olen alkanut tehdä sitä ihan tosissaan ja saanut vinkkejä tekemiseen, Ahola kertoo.

Instrumentaation osalta kappale sisältää kaikuja kansanmusiikista.

Roope Kaunisharjun säveltämä Särkki taas sijoittuu jazz-fuusio-otsakkeen alle. Hän soittaa siinä itse sähköbassoa, ja muut instrumentit ovat piano, rummut ja kitara.

Kaunisharju sävelsi kappaleen viime keväänä.

– Tein sen etäopiskelun aikana kun oli niin tylsää. Viime vuonna konsertissa oli niin paljon klassista, joten halusin tehdä vähän räikeämmän kappaleen, Kaunisharju kertoo.

Konsertissa kuullaan myös hänen sovittamansa An Dro -niminen trad-kappale Folkrock-yhtyeen esittämänä.

Ensimmäinen Kamarimusiikkiviikon radioitavista konserteista on torstain 28.1. Kontrasteja, jossa kantaesityksensä saa Juha T. Koskisen trio klarinetille, viululle ja pianolle. Heart of Light eli ”Valon sisin" -niminen kappale valmistui Japanissa, jossa Koskinen vietti viime syksyn sävellyksen vierailevana professorina Aichin taideyliopistossa Nagoyan lähellä.

– Japanissa syksy on hyvin erilainen kuin täällä, päivät ovat pitkiä ja valoisia. Sävelsin keittiössä, josta oli näkymä puutarhaan, ja vielä joulukuussa oli niin lämmintä, että pystyin pitämään ikkunaa auki. Sieltä kuului kaikenlaisia eksoottisia ääniä, iltaisin hyönteisiä, Koskinen kertoo teoksen syntyolosuhteista.

Hän ajatteli säveltäessään myös tammikuista Kaustista, jolloin lumi oletettavasti muodostaisi omanlaisensa valoa hohkaavan maailman.

Teoksessa on elementtejä mm. improvisaatiosta ja buddhalaisesta rituaalilaulusta.

Konsertin muusikot ovat klarinetisti Lauri Sallinen, pianisti Juho Pohjonen ja Kamarimusiikkiviikon taiteellinen johtaja Kaija Saarikettu. Ohjelmassa on myös Skrjabinin pianosonaatti, Bartókia sekä Saariketun oma sävellys Terra.

Perjantain konserteista ensimmäisessä esiintyy Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri Tomas Djupsjöbackan johdolla. Ohjelmassa on Sibeliuksen Rakastava-sarja sekä Juha T. Koskisen vuonna 2003 säveltämä Omaggio a Smilla per violino, tromba e archi. Sen solisteina soittavat Annemarie Åström, viulu sekä Jukka-Pekka Peltoniemi, trumpetti.

Konsertissa kuullaan myös Gabriela Lena Frankin Leyendas; An Andean Walkabout, jossa on vahvoja vaikutteita perulaisesta kansanmusiikista. Siltana näiden kahden teoksen välillä toimivat Akkapelimannit.

Myöhäiskonsertissa samana iltana saa ensiesityksensä Kimmo Hakolan teos Nature op. 103, 13 Songs of silence for piano and optional instruments. Kaustisella sen esittävät Saarikettu, Sallinen, sellisti Janne Virkkala sekä pianoa soittava Hakola.

Se, että säveltäjä on itsekin muusikko, on musiikinhistoriassa aivan tavallista, mutta nykyisessä taidemusiikissa ei niinkään. Hakola sanoo, että hänelle kyse on itsensä likoon laittamisesta.

Kuten teoksen nimestä voi päätellä, lähtökohtana on luonto. Sväellyksen muodossa luonto näkyy niin, että se ei ole täysin kiinni notaatiossa, vaan se jättää esiintyjille vapauksia – kansanmuusikolle täysin luonnollinen asia, taidemusiikin säveltäjälle ei niinkään.

Hakola onkin ollut teosta säveltäessään monella tapaa uuden edessä. Yksi uusista elementeistä ovat teokset meditatiiviset melodiset osuudet.

– Yleensä olen kirjoittanut energistä musiikkia, jossa ollaan palkeet auki. Tämä on ollut uudenlaisen ilmaisun harjoittamista, hän kuvaa.

Kaustisen kamarimusiikkiviikon konsertit kuullaan verkossa 22., 28. ja 29. tammikuuta.