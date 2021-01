Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Valistus on vähentänyt paloturmia, mutta parantamisen varaa on

Uhreja vaativat tulipalot ovat onneksi harvinaisia. Viime viikonloppuna sellainen koettiin Kaustisella, jossa tulipalon uhreina kuoli kaksi ihmistä.

Pienten tulipalojen määrä väheni Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen alueella viime vuonna. Niitä oli 59, kun pieniä paloja oli vuotta aiemmin lähes sata. Johtopäätösten tekeminen syistä ei välttämättä ole helppoa, mutta asiantuntija pystyy tekemään arvion. Pelastuspäällikö Terho Pylkkäsen mukaan koronavuonna ihmiset tekivät paljon töitä kotona ja liikkuivat vähän. Kotona oleminen turvasi pelastuspäällikön mukaan asuinrakennuksia, kun vahingot huomattiin nopeasti ja alkuvaiheessaan.

Tulipalot ovat inhimillisesti ja taloudellisesti vakavia asioita silloinkin, kun ihmishenkiä ei menetetä. Omalla kodilla, muistoilla ja esineillä on tunnearvoa käytännön asioiden lisäksi. Viime vuonna Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella rakennuspalojen yhteisvahingot jäivät 1,5 miljoonaa euroon, mikä alitti noin miljoonalla aiempina vuosina keskimäärin syntyneet palovahingot.

Varsinaisten rakennuspalojen määrä on sekä Keski-Pohjanmaan että Jokilaaksojen pelastuslaitosten alueella vuosien saatossa vähentyneet. Suunta on valtakunnallinen ja syyt löydettävissä. Valistus, rakennustekniikka ja lainsäädäntö purevat. Onneksi myös palokuolemia on aiempaa vähemmän.

Eri medioiden toimituksissa totutaan seuraamaan pelastuslaitosten toimintaa. Usein hälytyksen syynä on jonkinasteinen palohälytys. Toisinaan kyse on hellalle unohtunut ruoka, joskus vakavammaksi päässyt tilanne. Vaikka valistus ja varovaisuus edistävät paloturvallisuutta, ei tulipalo johdu aina huolimattomuudesta vaan esimerkiksi viallisista sähkölaitteista, jopa jouluvaloista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa työskentelevä kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo vahvistaa, että paloturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Ihmishenkien pelastamisessa valovaroitin, paloilmoitin ja automaattiset sammutusjärjestelmät edistävät turvallisuutta. Savuke on edelleen valitettavan yleinen syy myös kuolemaan johtavissa tulipaloissa.