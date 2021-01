Kalajoella perustettiin koronavuonna ennätysmäärä yrityksiä – Kaupungin yrityspalveluissakin yllätyttiin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoella perustettiin viime vuonna 84 uutta yritystä, mikä on kaupungin yritysasiantuntija Kimmo Niskasen mukaan ennätysmäärä.

– Määrä on ollut 60–70:n luokkaa aiempina vuosina. Tämä yllätti meidätkin, kun on kuitenkin eletty koronavuotta.

Niskanen toteaa, että kasvuluvut kuvastavat tänä poikkeusaikanakin vahvaa yrittäjähenkeä ja tulevaisuususkoa Kalajoella.

– Yritysten perustamisaktiivisuus on huomattavan korkea verrattuna mihin tahansa lähialueen kuntaan tai kaupunkiin. Ilahduttavaa on ollut havaita myös hyvin aktiivista liikehdintää yrityskauppa- ja omistajanvaihdosrintamalla.

Kalajoki oli oman ja naapuriseutukuntien vertailussa ykkönen sekä perustettujen yritysten että nettolisäyksen määrässä vuonna 2020.

Yritysten nettolisäys Kalajoella oli 32 yritystä, kun otetaan huomioon yritysrekisteristä vuoden mittaan poistuneiden yritysten määrä.

Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Raahen ja Haapavesi-Siikalatvan seuduilla ainut kunta jossa yritysten määrä väheni viime vuonna oli Raahe, jossa miinusta tuli nettona 20 yrityksen verran.

Esimerkiksi Ylivieskassa yrityksiä perustettiin 67, ja nettona yritysten määrä kasvoi 15:llä. Nivalassa perustettiin 45 yritystä ja nettolisäys oli 13.

Kalajoella yritysten kokonaismäärä on 1300, joka on oman seutukunnan korkein.

Yritystukia sai viime vuonna Kalajoella 175 yritystä ja yhteenlaskettu tukisumma oli yli 5,9 miljoonaa.

Koronakriisin vaikutusten lieventämiseen oli haettavana ELY-keskukselta ja Business Finlandilta erityisrahoitusta, joissa rahoituksen ehtona korostui voimakkaasti yritystoiminnan kehittämisnäkökulma.

– Täällä ei ole heitetty pyyhettä kehään koronan edessä, vaan on hyödynnetty maksimaalisesti saatavilla olevia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen ja uuden tekemiseen. Yritysten näkymät ovat hyvät epävarmuustekijöistä huolimatta. On hyvä muistaa, että jokaisen tukipäätöksen taustalla on ehtona myös se, että yritys laitaa yhtä lailla omaa rahaa kehittämiseen ja yritystoiminta on terveellä pohjalla, Niskanen sanoo.