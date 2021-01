Kerstin Sunabackan akvarelleja Tupakkamakasiinilla – Osa kuin omia lapsia, joita ei voi myydä ennen kuin ne aikuistuvat ja pärjäävät maailmalla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Sanomattakin selvää on, että pietarsaarelaisen Kerstin Sunabackan tyyli on akvarellimaalaus. Pietarsaaren Tupakkamakasiinilla tammikuun ajan esillä olevassa näyttelyssä on mukana myös kaksi akryylimaalausta, mutta ne on sijoitettu huomaamattomasti tuloaulan seinille, ja aiheesta.

Akvarellit ansaitsevat ison salin tilan kokonaan itselleen!

Vaikka Sunabackalla ei ole ollut omaa näyttelyä Pietarsaaressa sitten Rosenlundin ravintolassa pidetyn pienen näyttelyn, akvarellistin näyttelyluettelo on melkoinen. Sunabacka on maalannut kokopäivätoimisesti reilut kymmenen vuotta, ja sinä aikana hänen töitään on ollut esillä useammassa kansainvälisessä yhteisnäyttelyssä.

Parhaillaan hänen teoksiaan on Itävallassa ja Ranskassa. Ranskan turnee kestää koko vuoden, ja taiteilija toivoo, että pääsisi lokakuussa Pariisissa järjestettäville messuille. Yleensä hän matkustaa avajaisiin taulujen perässä miehensä kanssa, viimeksi sellaiset järjestettiin Walesissa maaliskuussa, mutta sen päälle ei ole paljon matkusteltu.

– Usein näyttelyiden yhteydessä on myös joku alan guru, jonka työpajoihin näytteilleasettajat voivat osallistua. Esimerkiksi tämän maalasin Krakovassa ja nuo Viron Haapsalussa, hän esittelee maalauksiaan.

Kultapari ennen ja paljon myöhemmin. Markku Jokela

Näyttelyluettelon ensimmäiset teokset ovat aivan Sunabackan taiteilijauran alusta. Jo niistä voi päätellä, ettei kyseessä ole aivan tavallinen harrastaja. Sunabacka imee vaikutteita ympäristöstään ja maalaa ne myöhemmin teoksiinsa. Hän kertoo esimerkin onnettomuudesta, joka järkytti syvästi. Teos tuli suoraan sielusta, mutta toistaiseksi se on taiteilijan kotona, eikä hän halua sitä julkisesti esille.

Sunabackan maine on kiirinyt ja taulut tekevät kauppansa. Kaikkia hän ei kuitenkaan voi myydä, jo ensimmäisen taulun myynti otti koville.

– Osallistuin yhteisnäyttelyyn Pedersöressä ja tuttava kertoi, että tauluni oli varattu. Oikein loukkaannuin, että olinko antanut kenellekään lupaa varata tauluani. Seuraavana päivänä sitten soitettiin ja kysyttiin, paljonko taulu maksaa, hän nauraa ja myöntää määrittäneensä hinnan. Nyt taiteilija on viisastunut, osa Tupakkamakasiininkaan teoksista ei ole myynnissä.

– Esimerkiksi tuo on keittiössäni, ja siellä se saa olla vastakin. Taulut ovat kuin omia lapsia ja kuka sitä lapsiaan myy?

Toisaalta, lapset kasvavat:

– Sitten kun ne ovat aikuistuneet, saavat lähteä maailmalle.

Joskus prosessi keskeytyy ja Sunabacka panee sen syrjään. Vierashuoneen sängyn alla on laatikko, ja siellä niitä keskeneräisiä säilytetään.

– Otan laatikon välillä esille ja huomaan, kas täällähän sinä olet, ja maalaan teoksen loppuun.

Keramiikkaveistoksen taiteilija teki opiskellessaan Pohjoismaisen taidekoulun aikuislinjalla. Markku Jokela

Näyttelystä löytyy myös yksi keramiikkaveistos. Se on Pohjoismaisen taidekoulun aikuislinjan tuotoksia.

– Pidän siitä, joten se saa myös olla täällä.

Pohjoismaiselle taidekoululle, nyt jo edesmenneelle, Kerstin Sunabacka antaa suuret kiitokset. Aikuislinja oli intensiivinen ja opetti paljon, opiskelijayhteisöstä tuli läheinen.

Kokkolassa sijainnut taidealan oppilaitos opetti myös joustoa.

– Ennen joka nurkan piti olla siisti, mutta koulua käydessä hellitin. Ei se ole niin tarkkaa.

Kerstin Sunabacka on paikalla kertomassa töistään Tupakkamakasiinilla keskiviikkona iltakuudesta kahdeksaan.