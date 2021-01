Hanna Raution kolumni: Luontosuhdetta etsimässä – "Missä ulkona pitää viettää se kymmenen minuuttia, joka edistää henkistä hyvinvointia?"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Moni suomalainen on täysin vieraantunut luonnosta. Luontoa pidetään itsestäänselvyytenä, koska se on aina ollut ympärillämme. Havumetsät, joet, järvet, revontulet, merenranta ja niin edelleen. Tänne tulevat ulkomaiset matkaajat ihastelevat puhdasta luontoamme, mutta me vain kohautamme olkiamme: "So?".

Maalla asuminenkaan ei juuri paranna luontosuhdetta, jos joka paikkaan, lyhyetkin matkat kulkee autolla. Luonnosta nauttiminen rajoittuu grillaamiseen pihalla. Pakollinen paha, nurmikonleikkuukin on nykyään ulkoistettu roboteille.

En itse ole Pirkkoa pahempi, vaikka nautin kyllä ulkona olosta (kesällä) ja pihalla puuhailusta sekä lyhyistä siirtymistä polkupyörällä. Oikeassa luonnossa olen täysi turisti. Osaan tehdä nuotion, mutta en ymmärrä luonnosta juuri mitään. En erota talousmetsää luonnonsuojelualueen metsästä. Metsä kuin metsä, kunhan ei ole avohakkuu.

Tiistaina kirjoitin jälleen juttua lintuhavainnoista. Kertasin viime vuosien erikoisimpia havaintoja: mandariinisorsa, munkkikorppikotka ja keskustan puistossa keskellä päivää nukkunut lapinpöllö. Lintuharrastajat mainitsivat jutuissa myös muista harvinaisista havainnoista, jotka eivät niin jääneet mieleen.

Viime vuonna Kokkolassa nähtiin harvinainen grönlanninlokki, joka näyttää, no lokilta. Tein päässäni päätelmän, että luontohavainnon täytyy olla tarpeeksi erikoinen ja poikkeava, jotta tavallinen, ei-harrastajakin tajuaa innostua. Enkä tiedä onko se niin paha asia, jos lopulta kuitenkin innostuu ja kiinnostuu. Kun tutkii ja oppii jotain asiaa, niin pienemmätkin yksityiskohdat alkavat saada isomman merkityksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puistoissa ja lenkkipoluilla ulkoilevana citykanina mietin usein, mikä lasketaan luonnossa vietettäväksi ajaksi. Missä ulkona pitää viettää se kymmenen minuuttia, joka edistää henkistä hyvinvointia?

Oikeasti sillä ei varmasti ole väliä, kunhan ulkoilun vaikutus on toivottu. Paikoin ruuhkaisella, kehnossa kunnossa olleella hiihtoladulla mieli piristyi viime sunnuntaina noin sata prosenttia, vaikka erämaasta ei ollut tietoakaan.