Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Joe Biden tuo normaaliajan Yhdysvaltoihin – Vakaasta demokraatista ei tule koskaan supertähteä, mutta tähän hetkeen hän sopii hyvin

Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden vannoo keskiviikkona virkavalansa ja aloittaa neljän vuoden pestinsä äärimmäisen omituisen vaalikampanjan jälkeen. Yhdysvallat on tilanteessa, jossa Donald Trump on muokannut presidenttiyden aivan uuteen uskoon. Yhdysvalloissa vallitsee kaaos, jonka vaarallinen ongelma on yhdysvaltalaisten kahtiajakautuminen. Toinen puoli on tyytyväinen uuteen presidenttiinsä kuten läntiset liittolaisetkin. Donald Trump lähtee Valkoisesta talosta kautensa alhaisimman kannatuksen siivittämänä.

Joe Biden on ollut varapresidentti Barack Obaman kaudella ja on siinä mielessä varautunut Valkoisen talon elämään paremmin kuin moni muu vastaavassa paikassa. Yhdysvallat oli vaikeuksissa silloinkin.

Biden on vaalikampanjan aikana ja valintansa jälkeen ollut erikoisessa tilanteessa, jossa nykyinen presidentti ei ole ollut valmis tunnustamaan demokraattisten vaalien tulosta. Samoin ajattelevat monet Trumpin äänestäjät. Kaiken huippuna nähtiin Trumpin äärikannattajien isku kongressiin presidentin itsensä tukemana. Trumpin ulostulot esimerkiksi korona-asioissa ovat vieneet osaltaan uskottavuutta myös muualla maailmassa.

Yhdysvaltain sekasortoisessa tilanteessa maltillinen demokraatti, 78-vuotias Joe Biden on presidentti paikallaan. Mitään karismaa tihkuvaa suurta johtajaa hänestä ei tule, mutta läntisessä suurvallassa onkin nyt maltin ja sovun hakemisen paikka. Varapresidentti Kamala Harris tuo oman särmänsä Valkoiseen taloon. Biden on uskottava myös ulkomailla. Pariisin ilmastosopimukseen paluu on yksi esimerkki asioiden normalisoitumisesta. Toinen löytyy WHO:sta eli Maailman terveysjärjestöstä.

Bidenin virkaanastujaiset pidetään keskiviikkoiltana kello 19 Suomen aikaa. Tämän vuoden tilaisuus on poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Taannoisen kongressin valtauksen seurauksena tilaisuuden turvajärjestelyt on kiristetty äärimmilleen. Biden pitää virkaanastujaispuheensa tapahtumaa varten rakennetulta korokkeelta eikä avajaisista puutu tähtiä korona-aikanakaan. Yhdysvaltain kansallislaulun laulaa Lady Gaga. Tähtiä ovat myös aiemmat presidentit Barack Obama ja Bill Clinton.