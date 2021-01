Hätäkeskuksen päivystäjäpula ei ole hellittänyt – Kansalaiselle vaje voi näkyä viikonloppuisin ja juhlapyhinä, kun hätäpuheluun vastaaminen kestää



Hätäkeskuspäivystäjistä on yhä pula, ja resurssivaje on jatkunut samanlaisena jo pian kymmenen vuoden ajan. Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio toteaa, että koulutusmääriä on saatu lisättyä, mutta se parantaa tilannetta liian hitaasti.