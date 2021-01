Yhdysvaltain politiikkaan täyskäännös – Näihin kysymyksiin Joe Biden tarttuu Valkoiseen taloon päästyään

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdysvaltain politiikan suunta muuttuu keskiviikkoa, kun Joe Biden vannoo virkavalansa Capitol-kukkulalla Washingtonissa.

Bidenin tarkoituksena on tehdä alusta lähtien selvä ero presidentti Donald Trumpin repivään politiikkaan, jonka jäljiltä Yhdysvallat on erittäin voimakkaasti jakautunut.

Bidenin odotetaan allekirjoittavan jo ensimmäisen virkapäivänsä aikana kymmenkunta toimenpidettä ja asetusta, jotka kumoavat Trumpin tekemiä päätöksiä. Tuleva presidentti aikoo keskittyä erityisesti koronapandemian vastaiseen taisteluun, siirtolaiskysymyksiin ja ympäristönsuojeluun.

Biden on luvannut liittää Yhdysvallat takaisin vuonna 2015 allekirjoitettuun Pariisin ilmastosopimukseen. Sen tavoitteena on pitää ilmaston lämpenemisen nousu selvästi alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan.

Trump ilmoitti vuonna 2017 vetäytyvänsä sopimuksesta, mutta lakiteknisten asioiden takia Yhdysvallat erosi sopimuksesta vasta vuonna 2019. Virallisesti vetäytyminen astui voimaan 4. marraskuuta.

Yhdysvallat palaa virallisesti sopimukseen 30 päivää sen jälkeen, kun Biden on ilmoittanut YK:lle asiasta. Kun Yhdysvallat allekirjoitti sopimuksen Barack Obaman kaudella, se lupasi vähentää hiilidioksidipäästöjään 26–28 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vertailuvuosi oli 2005.

Tällä hetkellä Yhdysvallat ei ole lähellä tavoitteeseen yltämistä, mitä selittää osaltaan Trumpin hallinto, joka on tukenut saastuttavaa teollisuutta ja purkanut ympäristönsuojelulainsäädäntöä.

Donald Trump allekirjoitti vuonna 2017 asetuksen, joka kielsi kansalaisten saapumisen Yhdysvaltoihin seitsemästä muslimienemmistöisestä maasta: Iranista, Irakista, Syyriasta, Sudanista, Libyasta, Jemenistä ja Somaliasta. Myöhemmin listalle lisättiin Pohjois-Korea ja Venezuela ja Irak poistettiin.

Biden aikoo tulevan hallintonsa kansliapäällikön Ron Klainin mukaan purkaa määräyksen.

Trumpin mukaan toimenpiteellä oli tarkoitus estää islamistiterroristeja pääsemästä Yhdysvaltoihin.

Linjausta kritisoitiin voimakkaasti ja sitä vastustettiin mielenosoituksissa eri puolilla Yhdysvaltoja.

Biden aikoo tehdä kasvomaskin käytöstä pakollista liittovaltion rakennuksissa ja osavaltioiden välisessä liikenteessä.

Tuleva presidentti sanoi kesäkuussa uutiskanava CNN:n haastattelussa vaativansa, että ihmiset käyttäisivät kasvosuojainta julkisilla paikoilla. Asiantuntijoiden mukaan Biden ei voi velvoittaa amerikkalaisilta maskin käyttöä.

Biden linja pandemian torjunnassa on hyvin erilainen verrattuna Trumpiin, joka on nähty harvoin maski kasvoilla ja joka on sivuuttanut toistuvasti asiantuntijoiden suosituksia.

– Tiedämme, että maskien käytölle voidaan saada aikaan valtava muutos, Biden sanoi CNN:n mukaan.

Biden julkisti viime viikolla suunnitelman 1,9 biljoonan eli 1 900 miljardin dollarin arvoisesta elvytyspaketista, jolla on tarkoitus tukea koronaviruksen runtelemaa taloutta ja kansalaisia sekä tehostaa koronaviruksen torjuntaa.

Sen läpi vieminen Yhdysvaltain kongressissa on Bidenin virkakauden alun tärkeimpiä tavoitteita.

Rahoituspaketista osoitettaisiin 415 miljardia dollaria koronaviruksen torjuntaan, 1 000 miljardia suoraa tukea kotitalouksille ja 440 miljardia pandemiasta kärsineille pienyrittäjille sekä yhteisöille.

Kansalaisille jaettaisiin rahapaketista 1 400 dollarin koronatukiraha. Suunnitelman mukaan työttömyyskorvauksen lisäosaa nostettaisiin sadalla eurolla ja sen voimassaoloa pidennettäisiin syyskuuhun asti.

Biden ehdottaa liittovaltion minimituntipalkan korottamista 15 dollariin. Tällä hetkellä se on 7,25 dollaria.

Biden haluaa, että sata miljoonaa yhdysvaltalaista saa koronavirusrokotteen hänen sadan ensimmäisen virkapäivänsä aikana.

Rokotteen toivotaan tuovan apua Yhdysvaltojen todella vakavaan koronatilanteeseen. Maassa ollaan huolissaan myös Britanniasta levinneestä koronaviruksen muunnoksesta, joka tarttuu asiantuntijoiden mukaan alkuperäistä viruslinjaa herkemmin.

Asiantuntijat ovat varoittaneet Yhdysvalloissa, että nopean rokotekehityksen hyödyt menetetään, jos rokotteen jakelun suunnittelussa ja toteutuksessa epäonnistutaan.

Yhdysvaltain johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin mukaan Biden rokotussuunnitelma on "ehdottomasti toteutettavissa".

Vuonna 2018 Yhdysvalloissa nousi kohu, kun selvisi, että viranomaiset erottavat Meksikosta tulleita lapsia vanhemmistaan. Viranomaiset ottivat lapset rajalla huostaan, jos huoltaja pidätettiin tai heitä syytettiin rikoksesta.

Toiminnan seurauksena yli tuhat lasta erotettiin vanhemmistaan, ja heitä varten perustettiin leiri Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajan läheisyyteen. Myöhemmin Trump ilmoitti, että lapsi otetaan huostaan vain, jos vanhempaa pidetään riskinä lapselleen.

Mediatietojen mukaan Bidenin tarkoituksena on yhdistää perheet.

Kansalaisjärjestö ACLU:n mukaan käytäntö on jatkunut rajalla vielä sen jälkeen, kun oikeus määräsi sen lopetettavaksi.

Bidenin ensimmäisiä tekoja Valkoisessa talossa saattaa olla kiistanalaisen öljyputkihankkeen pysäyttäminen. Kiista koskee 1 900 kilometrin pituisen Keystone XL -öljyputken rakentamista Kanadan Albertasta Nebraskaan Yhdysvaltoihin.

Obaman hallinto pysäytti putken rakennustyöt ympäristösyiden takia, mutta Trump hyväksyi projektin jatkumisen. Öljyputkihanke oli yksi Trumpin presidenttikampanjan keskeisiä vaalilupauksia.

Putken rakentamista ovat hidastaneet useat oikeusjutut, joita ovat jättäneet muun muassa ympäristöjärjestöt ja alkuperäisasukkaat. Heidän mukaansa öljyputkiprojekti rikkoo maankäyttösopimuksia ja saattaa saastuttaa pohjavesiä ja vesistöjä.