Anu Komsin ja Marzi Nymanin kokeilut Yle:n vuoden levy ehdokkaana – Kuuden ehdokkaan joukossa myös Sid Hillen improvisaatioäänite

Anu Komsin ja Marzi Nymanin rohkea levy, joka asettaa molemmat muusikot laajan mukavuusalueensa rajoille, on ehdolla Yle:n Vuoden levyksi. Duke Ellington kokosi uransa lopulla kolme hengellisen musiikin konserttia, josta sopraano Anu Komsi ja multi-instrumentalisti Marzi Nyman ovat vuosien varrella esittäneet omaa versiotaan. Vihdoin improvisaatioyhteistyö myös äänitettiin Alba-yhtiön levylle Duke Ellington: Sacred Concert – Anu Komsi, sopraano, sekä Marzi Nyman, urut ja laulu. Duken Sacred Music -sarjan otto ohjelmistoon oli alunperin Anu Komsin idea.

Komsi itse on kommentoinut somessa, että ehdokkuuden voi saada myös "tarpeeksi vinksahtaneilla tulkinnoilla, hypyillä amatööriyden lähteille ja tässä tapauksessa juuri rakkaudesta musiikkiin".

– Jokainen levyn raita on improvisoiden tehty eli ainoa laatuaan. Duomme ratsastaa eteenpäin kuin lännen lokarit tuntemattomaa kohti, täydellä sydämellä ja omia vahvuuksiaan haastaen.

Duolla on kaksi konserttipäivää lyöty lukkoon tulevalle kesälle, kesäkuussa Kirkko soikoon -festivaaleilla Kallion kirkossa ja elokuun lopulla Viapori Jazzissa Suomenlinnan kirkossa.

Ylen kriitikko Kare Eskola toteaa levyarvostelunsa lopuksi: "Kokonaisuus todistaa jälleen kerran, että pähkähullut ideat ovat parhaita, ja että instrumenttiosaaminen ja tyylintuntemus ovat vain pieni osa musiikillista lahjakkuutta."

Toisella Vuoden levy ehdokkaalla, jazzmuusikko Sid Hillellä, on myös vahvat siteet Kokkolaan. Viime vuonna ilmestyi improvisaatiolevy Sid Hille: Here – Beyond the Infinite, joka rakentuu Temppeliaukion kirkossa improvisoidun soolokonsertin pohjalle. Hille on tullut suurelle yleisölle tutuksi Temppeliaukion kirkon päivittäisistä improvisaatiokonserteista, joita on kertynyt jo yli viisisataa. Kun korona sulki kirkon, siirsi Hille Temppeliaukion konserttinsa verkkoon ja yllättyi – konsertteja katsottiin jopa 200 000 kertaa ympäri maailmaa.

Neljä muuta ehdokasta ovat nykyisin Hong Kongissa asuvan Ilari Kailan kuusi sävellystä sisältävä The Bells Bow Down, Saksassa vaikuttavien baritoni Arttu Katajan ja pianisti Pauliina Tukiaisen Serious Songs, jossa Sibeliuksen, Brahmsin, Schumannin ja Kuulan laulut muodostavat neljän pienen ja täysipainoisen konsertin sarjan, kitaristi Petri Kumelan Small Creatures – a Musical Bestiary, jossa on eri säveltäjiä sekä säveltäjä Antti Auvisen: Junker Twist; Himmel Punk; Turbo Aria. - Radion sinfoniaorkesteri/Hannu Lintu.