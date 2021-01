Nuorten liikkuva kohtaamispaikka aloittaa Pietarsaaressa – Aseman Lapset lainaa Pantteri-auton, aikuiset menevät nuorison pariin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Pietarsaaressa. Pantteriksi nimetty auto on yksi viidestä eri puolilla Suomea toimivasta Wautosta.

Pantterin ensimmäinen työilta on lauantaina 23. tammikuuta, ja wauto viihtyy Pietarsaaressa huhtikuuhun saakka. Walkers-auton omistaa Aseman Lapset ry, ja se on lainattu täksi ajaksi Pietarsaaren kaupungin nuorisotoimelle.

Liikkuvan nuorisotyön ajatuksena on mennä sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. Samalla halutaan tuoda turvallisia aikuisia ja ajanviettopaikka lähemmäksi nuoria.

Normaalisti tarjolla on kahvia, pelejä ja juttuseuraa sekä tarvittaessa kohdennettua tukea ja ohjausta, mutta korona-ajan poikkeusoloissa toiminta aloitetaan pelkästään nuorten ulkokohtaamisilla turvavälit ja hygienia muistaen.

– Olemme tosi innoissamme Pantterin tulosta Pietarsaareen. Kiinnostus on ollut yllättävän suurta, ja olemme saaneet mukavasti mukaan myös vapaaehtoisia aikuisia eli wapareita, kertoo nuoriso-ohjaaja Saija Tastula Pietarsaaren kaupungilta.

Autosta löytyy esimerkiksi nuorisotoimiston, koulujen ja seurakunnan väkeä sekä muita vapaaehtoisia toimijoita.

– Ensimmäinen harjoittelukierros on perjantaina, ja lauantai-iltana nuoretkin pääsevät meitä tapaamaan. Kierrämme kyselemässä nuorilta, millaista aktiviteettia he toivoisivat meiltä. Liikumme pääsääntöisesti Pietarsaaren alueella, Tastula sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toimintaa on suunniteltu tehtävän kahtena iltana viikossa.

Pietarsaaressa halutaan erityisesti tavoittaa nuoret, jotka eivät käy nuorisotiloissa tai osallistu muuhun harrastustoimintaan. Kiinteissä tiloissa tapahtuva toiminta tavoittaa ja palvelee vain osaa nuorista, mutta moni jää tämän ulkopuolle, sanoo Aseman Lapset ry:n Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela.

– Auto on siitä hyvä työkalu, että sillä voidaan tehdä keskusta-alueilla ja taajamissa työtä varsinkin viikonlopun aikaan, kun nuoret eniten liikkuvat ja kokoontuvat, mutta sillä voidaan myös mennä syrjäisemmille seuduille, Lahtela toteaa.

Toiminta Pietarsaaressa on täysin kaksikielistä.

– Samaa äidinkieltä puhuvat nuoret kokoontuvat helposti keskenään. Ikuinen ajatus on, että voi kun saisimme kaikki saman katon alle. Nuorillehan nämä rajat eivät ole niin tiukkoja kuin vanhemmille sukupolville.

Aseman lapset koordinoi toimintaa ja omistaa autot, jotka ovat käytössä tietyn ajan eri puolilla Suomea. Minna Lahtelan mukaan kysyntä on ollut suurta.

Järjestö kouluttaa paikallisia toimijoita kenttätyöhön.

– Emme tule tekemään nuorisotyötä Pietarsaaren puolesta, koska siellä on paras ammattitaito ja paikallisten nuorten tuntemus.

Aseman Lapset koostaa raportteja toiminnasta, nuorten tarpeista, huolista ja kehittämisnäkymistä paikkakunnittain.

– Niitä voi esitellä esimerkiksi kaupungin luottamushenkilöille, jotta he tietävät, millaisiin asioihin jatkossa voi kiinnittää huomiota, Lahtela sanoo.

Yhteistyöhankkeessa ei liiku rahaa. Pietarsaaren kaupunki saa auton veloituksetta käyttöön ja maksaa vain kuluttamansa polttoaineet.

Wauto-toiminta on osa Aseman Lapset ry:n Walkers On Wheels 2 -hanketta. Hanke on rahoitettu veikkausvoittovaroin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, Brita Maria Renlundin säätiön, Eevi ja Emil Tannisen säätiön ja Suomen Lions-liiton avustuksilla.

Huhtikuussa Walkers-auto siirtyy Pietarsaaresta Vaasaan.