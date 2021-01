Soiten alueella yksi koronavirustartunta torstaina – Ensi viikolla alueen kotitalouksiin tiedote rokotuksista

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta torstaina. Tartuntaketju on selvillä, ja altistuneet on asetettu karanteeniin.

Soiten alueella on diagnosoitu kaikkiaan 165 tartuntaa. Kahden viikon aikana tartuntoja on kertynyt yhdeksän. Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 11,5 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti.

Koronavirusrokotukset jatkuvat Soiten alueella. Parhaillaan rokotetaan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden asukkaita ja henkilökuntaa. Lisäksi ensimmäisen piikin saaneet saavat toisen rokoteannoksen. Yli 80-vuotiaiden joukkorokotukset aloitetaan helmikuun alussa.

Soite jakaa ensi viikolla alueen kotitalouksiin tiedotelehtisen koronavirusrokotuksista.