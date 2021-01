Siperialaisessa sotilastukikohdassa kahdeksan ihmistä surmanneelle varusmiehelle 24,5 vuotta vankeutta – teon motiivi oli simputus, johon myös upseerit osallistuivat

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Venäläinen varusmies on tuomittu 24,5 vuoden vankeusrangaistukseen kahdeksan siperialaisessa sotilastukikohdassa olleen ihmisen surmaamisesta toissa syksynä. Kuolleiden joukossa oli myös upseereita.

Venäjän puolustusministeriön mukaan ampuminen tapahtui Gornyn suljetussa kaupungissa, kun sotilastukikohdassa oli meneillään vahdinvaihto. Syyttäjä vaati syytetylle alun perin 25 vuoden vankeusrangaistusta.

Tuomittu varusmies Ramil Shamsutdinov, 22, on kertonut ampumisen syyksi armeijassa kokemansa kuukausia jatkuneen kovan simputuksen. Shamsutdinovin puolustuksen mukaan varusmies oli muun muassa uhattu raiskata ja tappaa. Tuomitun mukaan simputukseen osallistuivat myös upseerit.

Venäjän upseerit -niminen veteraanijärjestö on kieltänyt jyrkästi simputuksen esiintymisen Venäjän armeijassa. Järjestön johtaja on väittänyt väkivaltaisia tietokonepelejä syyksi Shamsutdinovin tekoon.

Sotilaiden äidit -järjestö on ollut virallisissa kannanotoissaan samoilla linjoilla. Järjestö on muun muassa todennut tapaukseen liittyen, että “internet täytyy sulkea”. Kommentti voisi olla Venäjän johdon, joka suunnittelee rajoittavansa venäläisten pääsyä hallinnon kannalta ikäville verkkosivustoille.

Venäläismedialle puhuneen Shamsutdinovin isän mukaan poika oli kertonut jälkikäteen, että “hänet olisi tapettu, jos hän ei olisi itse tappanut”.

Shamsutdinovin asianajaja kommentoi venäläismediassa aiemmin, että tuomitun ei annettu nukkua lainkaan kolmena ampumista edeltäneen päivänä. Shamsutdinov oli tuolloin vartiossa ja upseerit olivat uhanneet upottaa hänen päänsä vessanpönttöön.

Venäjän puolustusministeriö nimesi nopeasti ampumisen syyksi varusmiehen hermoromahduksen, sillä simputusmotiivi on puolustusministeriön kannalta kiusallinen.

Venäjän armeijan uudistamiseen on käytetty viime vuosina paljon rahaa. Neuvostoajoilta periytyvän simputuskulttuurin on väitetty kadonneen uudistusten ansiosta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan simputus on edelleen yleistä Venäjän armeijassa, vaikka tilanne vähitellen parantuukin.

Ministeriö tiedotti myöhemmin, että Shamsutdinovilla oli “konflikti” erään upseerin kanssa. Ministeriö kuitenkin kiisti loppuun asti simputuksen ja siihen liittyneen fyysisen ja henkisen väkivallan.

Yksi Shamsutdinovin simputtamisesta syytetty sotilas tuomittiin kahden vuoden ehdonalaiseen vankeusrangaistukseen viime maaliskuussa pidetyssä erillisessä oikeudenkäynnissä.