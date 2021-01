Emma-ehdokkaissa paikallisväriä – Etno-Emmoissa peräti neljä, klassisessa ja lastenmusiikin sarjoissa molemmissa yksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Musiikkialan tärkeimmät palkinnot jaetaan Emma-gaalassa poikkeuksellisesti vasta toukokuussa. Ehdokkaiden joukossa on myös keskipohjalaisväriä, joko maakunnasta maailmalle lähteneitä tai täällä vaikuttavia muusikoita. Etno-Emman kuudesta ehdokkaasta peräti neljällä on yhtymäkohtia maakuntaan. Kaustislaissyntyisen Ville Ojasen albumi V on näistä yksi. V on Ojasen itsensä sanoin kunnon kansanmusiikkilevy. Se nojaa vahvasti kaustislaiseen kansanmusiikkiperinteeseen, jossa melodiat soljuvat selkeinä ja musiikki soi vahvasti duurissa tai mollissa. Ojanen tunnetaan kansanmusiikin monitoimimiehenä, jonka sävelkynästä on syntynyt musiikkia lukuisiin tanssiteoksiin, näytelmiin ja orkesteriteoksiin. Ojanen on julkaissut viisi soololevyä, joista esikoisalbumi Rautavaara oli Teosto-palkintoehdokkaana. Ojanen on ollut aiemmin Emma-ehdokkaana Ostrobothnian Folk Orchestran I-albumilla ja 2016 julkaistu Kameleontti-levy oli USA:ssa ehdolla vuoden parhaaksi instrumentaalialbumiksi.

Frigg Folklandialla vuonna 2019. Petri Kivinen / Pispalan Sottiisi

Toinen Kaustiselle kallellaan oleva Etno-Emma ehdokas on Frigg-yhtye, jossa soittavat kaustislaissyntyiset Alina Järvelä, viulu, Esko Järvelä, viulu, alttoviulu, avainviulu, harmoni, urut, piano ja Anssi Salminen, kitara sekä veteliläislähtöinen Tero Hyväluoma, viulu. Yhtyeen muut jäsenet ovat Tommi Asplund, viulu, Petri Prauda, mandoliini, säkkipilli, cittern, munniharppu ja Juho Kivivuori, kontrabasso.

Frigg on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista ja arvostetuimmista kansanmusiikkiyhtyeistä. Friggin länsimaisia kansanmusiikkityylejä ja pohjoismaista pelimannimusiikkia yhdistävä soitto onkin saanut maailmanmusiikkimedialta täysin oman terminsä "nordgrass". Frigg on julkaissut kymmenen levyä, jotka ovat kahmineet lukuisia tunnustuksia ja saavuttaneet laajaa kansainvälistä huomiota. Tuorein albumi FriXX julkaistiin maaliskuussa 2020. Samalla juhlistettiin yhtyeen 20-vuotista tarinaa.

Matias Tynin juuret ovat Vetelissä. Vuokko Salo

Sarah Palu on suomalais-ranskalainen säveltäjä ja muusikko. Palun debyyttialbumin Ikivirta tuottaja on veteliläislähtöinen Matias Tyni. Hänen kanssa Palu on tehnyt yhteistyötä niin palkittuja elokuvia yhdessä säveltäen kuin Viitasen Piia -yhtyeessä, johon molemmat kuuluvat. Ikivirta soljuu muinaisen suomalaisen kansanmusiikin, popin, elektronisen musiikin sekä klassisen nykymusiikin välimaastossa. Vanhat kansansoittimet, kantele ja jouhikko, kohtaavat ajattomia ja moderneja äänimaisemia muodostaen ainutlaatuisen, visuaalisen sointimaailman. Laulettujen kappaleiden teksteissä suomalais-ugrilainen kansanrunous yhdistyy Palun omaan käsialaan. Palu soittaa kannelta ja kelttiharppua ja levyllä on monia vierailevia artisteja.

Neljäs maakuntaa hiuksenhienosti hipova ehdokas on Kaustisella toimivan Kansanmusiikki-instituutin julkaisema esikoislevy Itken ja laulan. Emmi Kuittisen & Ikuisen ikävän orkesterin musiikki on saanut inspiraationsa karjalaisesta ja inkeriläisestä itkuvirsiperinteestä. Yhdessä orkesterin kanssa esitettyjä lauluja täydentävät Emmi Kuittisen sooloitkut. Hän on karjalaiseen kansanmusiikkiin perehtynyt laulaja ja muusikko, joka on yhdistellyt itkuja myös esimerkiksi stand up -komiikan, tanssin ja sirkuksen kanssa. Emmi kokosi Ikuisen ikävän orkesterin vuonna 2017. Orkesterin muodostavat Heidi Haapoja-Mäkelä, laulu, Charlotta Hagfors, laulu, Amanda Kauranne, laulu, munniharppu & kellot, Juulia Salonen, laulu ja kantele, Minsku Tammela, laulu, Mira Törmälä, laulu ja haitari, ja Kirsi Vinkki, viulu, alttoviulu, jouhikko ja laulu.

Anu Komsi. Jukka Lehojärvi

Klassinen-Emma ehdokas vie ajatukset Kokkolaan, vaikka kyseessä on albumi Magnus Lindberg: Accused; Two Episodes. Hannu Linnun johtaman Radion sinfoniaorkesterin levy sisältää kaksi teosta ensilevytyksinä. Accused ja Two Episodes teokset syntyivät 2010-luvulla Lontoon filharmonikkojen nimikkosäveltäjäresidenssin teoksina, ja niiden kantaesitykset olivat Lontoossa. Accused, solistinaan kukapa muukaan kuin kokkolalaissyntyinen Anu Komsi, on vaativa ja moniulotteinen 40-minuuttinen teos sopraanolle ja orkesterille. Teos perustuu aitoihin kuulustelupöytäkirjoihin. Two Episodes on orkesteriteos joka syntyi Lontoon Proms-festivaaleille vuonna 2016 Beethovenin 9. sinfonian jatkeeksi. Magnus Lindberg (s. 1958) kuuluu kansainvälisesti tunnetuimpiin suomalaisiin nykysäveltäjiin.

Aili Järvelä on monessa mukana. Clas-Olav Slotte

Myös lastenmusiikkisarjassa kisaavalla Mutaveijareilla on linkkejä Kaustiselle, sillä yhtyeessä vaikuttava Aili Järvelä on Kaustiselta syntyjään. Muikea ja veikeä lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit vie kuulijansa mutaisille matkoille ja jännittäville vesireiteille! 8-henkinen Mutaveijarit on tunnettu energisestä lavaesiintymisestään ja useita eri musiikkityylejä yhdistelevistä mukaansatempaavista lauluistaan, joita kuuntelevat mielellään niin lapset kuin aikuisetkin.

Nyt mennään! -albumin kappaleista suurin osa on Aili Järvelän käsialaa joko sävellyksen, sanoituksen tai sovituksen osalta. Järvelä on myös levyn toinen tuottaja. Kappaleiden mielikuvitukselliset sovitukset liikkuvat taidokkaasti ja rohkeasti useiden tyylilajien välillä, ja niissä yhdistellään monipuolisesti vaikutteita muun muassa kansanmusiikista, populaarimusiikista ja maailmanmusiikista. Sointimaailma vaihtelee sujuvasti pienestä aina orkestraaliseen asti. Nyt mennään! tarjoaakin kiinnostavaa ja huumoria hersyvää kuunneltavaa kaikenikäisille.

Mutaveijarit on konsertoinut ympäri Suomea ja ollut mukana muun muassa Flow Festivalilla, Maailma kylässä -festivaaleilla, Lasten festareilla, Seikkisrockissa, Tavastian Lastenkonsertit -sarjassa ja Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla. Yhtyeessä soittavat Aili Järvelän lisäksi Eveliina Saikkonen, Veikko Muikku, Johanna Mäkitalo, Mari Nieminen, Miia Reko, Saija Santavirta ja Leena Untamala.

Artistitulokkaat keräsivät poikkeuksellisen paljon Emma-ehdokkuuksia. Koronavuotena kuunneltiin paljon vanhoja suosikkeja, mutta vuoden kuunnelluimmat kotimaiset artistit olivat Behm ja William. Esimerkiksi rakettimaisen nousun tehnyt laulaja Behm tavoittelee nyt kuutta palkintoa sarjoissa vuoden artisti, albumi, tulokas, biisi, pop ja yleisöäänestys. Viiteen ehdokkuuteen ylsivät Maustetytöt, Antti Tuisku ja Arttu Wiskari. Neljässä palkintokategoriassa ehdolla ovat puolestaan Ibe, Mouhous, Nightwish, Ruusut ja William.

Emma-gaala järjestetään yleensä helmikuussa, mutta tänä vuonna tilaisuus pidetään koronan takia vasta 14. toukokuuta Helsingin areenassa. Tänä vuonna palkintoja jaetaan kahdessakymmenessäneljässä eri ehdokassarjassa, joista vuoden kotimainen artisti/yhtye valitaan yleisöäänestyksellä.

Gaalassa luovutaan ensimmäistä kertaa mies- ja naisartistien kategorioista ja sen sijaan jaetaan vain yksi vuoden artisti -palkinto. Ehdolla sarjassa ovat Antti Tuisku, Arttu Wiskari, Behm, Cledos, Evelina ja Vesala.