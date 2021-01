Kalajoella toimivan Osuuskunta Valkeaveden toimitusjohtaja vaihtuu

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kalajoella toimivan Osuuskunta Valkeaveden toimitusjohtajaksi on valittu yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo. Osuuskunnan hallitus valitsi uuden toimitusjohtajan 12 hakijan joukosta. Nykyinen pitkäaikainen toimitusjohtaja Voitto Juola jää eläkkeelle kesällä.

Annukka Takalo on aiemmin työskennellyt yhdyskuntatekniikan insinöörinä Kalajoen kaupungilla.

Toimitusjohtajan vaihdos tapahtuu 1.6.2021, mutta Takalo aloittaa työskentelyn osuuskunnan palveluksessa jo helmikuun alussa.

– Neljän kuukauden perehdyttämisjakson aikana hän saa paneutua vesilaitostoiminnan ja osuuskunnan lainsäädäntöön ja tekniikkaan sekä talouteen ja hallintoon. Samalla tulevalle toimitusjohtajalle pyritään siirtämään mahdollisimman paljon organisaation ja erityisesti eläkkeelle jäävän toimitusjohtajan historia- ja kokemustietoa, kertoo osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Paavo Soukka.

Osuuskunta Valkeaveden hallitus on nimennyt työnjohtaja Petri Peltokankaan verkostomestariksi 1.1.2021 lukien. Verkostomestarin työtehtävät kohdentuvat pääosin niin sanottuun operatiiviseen toimintaan, kuten verkostohallinnan ylläpitoon ja kehittämiseen sekä työnjohtoon ja työmaavalvontaan. Tällä toimenpiteellä selkeytetään hallinnon ja operatiivisen toiminnan vastuunjakoa.

Osuuskunta Valkeavesi on jäsenten omistama, Kalajoen kaupungin alueella vedenjakelua harjoittava vesiosuuskunta, joka on perustettu vuonna 1959. Kuluva vuosi on siten jo sen 62. toimintavuosi.