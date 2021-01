Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Hillopotkua Australiasta

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

19 Crimes The Uprising 2019,

Australia, 14,68 €

Viinien maailmassa perinteillä ja historialla on paljon merkitystä. Mitä pidempi historia jollain tuottajalla on, sitä paremmin se kertoo osaamisesta. 19 Crimes -viinisarja lähestyy aihetta ihan uudesta näkökulmasta. Australialainen useamman viinin valikoima perustuu aikanaan sinne karkotettujen rikoksiin, joita oli briteillä 19 erilaista. Kyse on siis Australia siirtolaisten historiasta, ei niinkään viinituottajan.

The Uprising on kalliimpi versio kahdesta punaviinistä. Sen tuoksu on mukavan täyteläinen, makeahko, kypsää mustaherukkaa ja karhunvattua, suorastaan hillomainen kun pitempään nuuhkii. Melko tyypillistä varsinkin syrahista tehdyille aussiviineille.

Maku nostaa hillomaisuuden vielä uudelle tasolle. Makeutta on ensi hetkestä lähtien reilusti ja yhdistettynä kypsien tummien marjojen aromiin suussa on lähes makuaistit turruttava makupommi.

Minusta makeus haittaa viinin yhdistämistä ateriaan näin talviaikaan, grilliruualle sopisi paremmin. Tiedän, että useimmat pitävät tällaisesta runsaasta ja makeahkosta punaviinistä, minulle se on jo liikaa manipuloitu ja ylimaustettu. Perheenkin mielipide jakaantui, vaimo piti kovasti liharuuan kanssa.