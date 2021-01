Katariina Porasen kolumni: Tositarina 90-luvun peruskoulun hiihtotunneilta, kun luokan hitaimmat lapset jätettiin laduille erämaahan yksin

Tämä tapahtui joskus 90-luvulla lumisessa Perhossa, missä oli juuri päästetty hengiltä koirasusia. Koirasudet oli tuotu auton peräkärryssä Kirkonkylän koulun pihalle näytille, jotta lapset osaisivat varoa kyseisiä elukoita. Mieleen jäivät hampaat ja tassujen kynnet, molemmat pitkiä ja voimakkaita.

Alakoulusta lähdettiin hiihtoreissulle Kirkonkylältä erämaiden suuntaan. Osa porukasta oli ihan jäätävän taitavia hiihtäjiä, jotka muuttuivat monot puettuaan jari isometsiksi.

En kuulunut heihin. Olin tasaisen varma puurtaja, joka piti seuraa viimeisinä tuleville. Höpöttely oli hauskempaa kuin totinen hiihto.

Hiihdettiin laavulle, missä saatiin evästä. Paluumatkalla tahti hidastui entisestään, kolmen tytön porukkaa väsytti ja oli tylsää, jäimme jälkeen.

Opettaja kyllästyi ja totesi, että kyllähän te tästä jo kotiin osaatte. Muistan vieläkin sen äänen, kun opettaja hävisi tuulitakki ja sukset viuhuen jo hämärtyvään horisonttiin.

Olin vasta saanut rannekellon, joten tiesin, kuinka paljon olimme myöhässä. Syrjäkylän tytön piti ehtiä koululle ajoissa, ettei myöhästyisi koulukyydistä.

Kiristin tahtia veren maku suussa, liian paksut villavaatteet hiostivat. Kirkonkyläläiset kaverit jäivät taakse, heillä ei ollut taksiin kiire.

Aiemmin koulun pihalla tavatut koirasudet kävivät mielessä, kun aurinko alkoi tosissaan hiipua mailleen.

Onnekseni yksi luokkakaveri oli samalta kylältä ja tiesi kertoa taksikuskille, että Poranen on vasta hiihtämässä sieltä mehtien perältä koululle.

Kun latu viimein loppui, näin ihmeellisen näyn: taksi oli tullut koululta latujen päähän odottamaan saapumistani. Voi sitä tunnetta, että joku kuitenkin huolehti!

Tarinalla on kolme opetusta. 1) Maailma on nykyään parempi, opettajat eivät kai jätä lapsia hiihtämään yksin. 2) Maailma oli myös ennen parempi, taksikuskit eivät ehkä nykyään lähtisi hakemaan yhtä lasta laduilta. 3) Maailmassa yksi asia on ja pysyy: koulu voi joko innostaa tai lannistaa.

Siksi ostin tänäkin vuonna lapselleni hiihtovälineet ja toivon, että annan hänet sellaisiin käsiin, jotka pystyvät herättämään edes jonkinasteisen hiihtokipinän.