Koronavuosi siirsi Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin nettiin – Digiloikan ansiosta kuulijamäärä kasvoi 60 prosenttia edellisvuoteen verrattuna

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin – kuten koko kulttuurialan – kulunut vuosi oli poikkeuksellinen. Kevätkausi jäi puolitiehen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia ja syyskausi toteutettiin rajoitetulle yleisömäärälle varotoimenpitein. Orkesteri teki digiloikan suoratoistokonsertteineen ja podcasteineen.

Viime vuonna toteutettiin verkon kautta kymmenen konserttia, ja niitä on katsottu yhteensä 16 481 kertaa. Julkisia esiintymisiä orkesterilla oli 82, kun niitä edellisvuonna oli peräti 145. Mikäli viime vuoden yleisömäärään lasketaan myös verkkokonserttien sekä tv-esiintymisten katsojaluvut (TV-katsojaluvut yhteensä 5761 katsojaa) on orkesteri tavoittanut 31 439 kuulijaa. Vuotta aikaisemmin kokonaiskuulijamäärä oli vajaat 20 000, joten kuulijamäärä on digiloikan ansiota noussut 60 prosentilla.

Verkkokonserteista ensimmäiset kolme toteutettiin keväällä 2020 yhteistyössä KPK Yhtiöiden kanssa Kokkolan Tullipakkahuoneella. Myös vierailukonsertti Korsholman musiikkijuhlilla lähetettiin verkon välityksellä. Syyskauden alettua omiin konsertteihin pystyttiin ottaa rajattu määrä yleisöä turvavälein. Joulukuussa yleisörajoitusten tiukennettua siirtyivät Itsenäisyyspäivän konsertti ja Joulukonsertti kokonaan verkkoon.

KPKO:n konsertteja on radioitu säännöllisesti jo ennen koronarajoituksia. Yle radioi viime vuonna kolme KPKO:n konserttia. Orkesterilla oli myös kolme TV-esiintymistä.

Orkesteri on satsannut myös muuhun verkkosisältöön. Keväällä tuottaja-yleisötyöntekijä Aino Häli tuotti orkesterille kymmenen jakson mittaisen podcast-sarjan Tallan takaa, jossa hän haastatteli orkesterin muusikoita, henkilökuntaa ja ystäväyhdistyksen jäseniä. Konsertti-introt on toteutettu myös verkkokonserttien yhteydessä, ja lähetetty verkossa puoli tuntia ennen varsinaisen konsertin alkua.

Laitos- ja työpaikkakonserttien yleisömäärät laskivat kaikesta huolimatta vain hieman. Ulkoilma- ja ilmaiskonserttien kuulijamäärä teki puolestaan hurjan nousun, kun vuonna 2019 laskettiin 150 kuulijaa niin viime vuonna heitä oli lähes tuhat. Hurja nousu johtunee loppukesän ja alkusyksyn vaiheesta, jolloin orkesteri muuttuneista kesäsuunnitelmista johtuen konsertoi Kokkolassa ja lähiseudulla niin kirkoissa kuin puistoissa ja kirjastojen pihoissa.