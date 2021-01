Kari Urpilaisen, Raimo Hentelän ja Rainer Smedmanin mielipide: Kokkolalaiset ansaitsevat terveys edellä -asennetta kuntavaaleihin

Kokkolan kaupunginhallitus päätti ma 18.1. suhtautumisestaan demareiden 14.12. jättämään aloitteeseen lisätä ennakkoäänestyspaikkoja tulevissa kuntavaaleissa. Aloitteessa vedottiin arvaamattoman koronaepidemian jatkumiseen, joka velvoittaa varautumaan vaaleihin terveys edellä. Myös oikeusministeriö on ohjeistanut kuntia varautumaan vaaleihin ”riittävillä toimilla” esim. ennakkoäänestysmahdollisuuksien lisäämisellä / palvelua vahvistamalla.

Kaupungin virkakunnan valmistelemassa vastauksessa aloitteeseen todetaan kyllä oikeusministeriön huoli ja peräämät toimet. Sen sijaan mitään lisätoimia koronan takia ei esitetä, ellei sellaisena pidetä suositusta siitä, että riskiryhmään kuuluvat äänestäisivät aamupäivällä! Hämmentävää vastauksessa oli se, että siinä vedotaan aikapulaan: kaupunki ei ennätä luoda uusia ennakkoäänestyspaikkoja ennen 29.1., jolloin ilmoitus äänestyspaikoista pitää ilmoittaa valtiolle.

Oikeusministeriön kirjelmästä on aikaa kolmisen kuukautta. On perin kummallista, etteikö tässä ajassa ennätetä hoitaa näin yksinkertaista asiaa? Kaupungilla olisi tarjolla omia tiloja esim. Koivuhaan kirjastossa ja Isokylän monitoimitalossa, joita voidaan hyvin ottaa käyttöön ennakkoäänestyspaikkoina rahaa säästäen, jos vaan on halua asia hoitaa, eli ottaa koronatilanne vakavasti!

Meillä ja laajemminkin on tiedossa, kuinka arvaamaton virus korona ja sen muunnokset ovat. Siksi ennalta ehkäisevää työtä pitää tehdä kaikin mahdollisin tavoin. Älkäämme unohtako myöskään, mitä perustuslain 2 luvun 14 pykälässä todetaan: ”julkisen vallan tehtävä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja vaikuttaa häntä koskevaan päätöksentekoon”. Korostan muotoilusta kohtaa ”tehtävä on edistää”! Velvoite on ehdoton!

Pidämme myös ymmärrettävänä, että oikeusministeriö patistaa kuntia koronan takia riittäviin toimiin ennakkoäänestysmahdollisuuksien järjestämiseen, sanoisimme terveys edellä -ajatuksella. Näin se on hoitanut velvoitteensa vaaleihin valmistautumisessa.

Tässä nimenomaisessa tilanteessa tavoite ”terveys edellä” ei mielestämme voi toteutua entisellä palvelurakenteella ilman lisätoimenpiteitä! Yhteydenottomme oikeusministeriöön vahvisti asian vastuujaon; kunnat vastaavat vaalien järjestämisestä. Kokkolan kaupungilla on siis velvollisuus järjestää kuntalaisilleen turvalliset vaalit!

Virkakunnan esityksen mukaan Kokkolassa tulee olemaan viisi ennakkoäänestyspaikkaa, aivan kuten viimeisimmissä koronattomissa valtiollisissa vaaleissa vuonna 2019. Samoin ko. paikkojen aukioloajat ovat täysin samat. Näin siitäkin huolimatta, että elämme korona-aikaa.

Muutoinkin ennakkoon äänestäminen lisää selvästi suosiotaan. Tämä on havaittavissa myös ulkomailla, missä se on koronan aikana toimitetuissa vaaleissa lisääntynyt voimakkaasti. On enemmän kuin todennäköistä, että koronalisä tulee näkymään myös meillä ennakkoäänestyksen suosion kasvuna.

Todettakoon, että Kokkolassa käytössä olevat viisi ennakkoäänestyspaikkaa jakautuvat niin, että kolme on ns. liitoskunnissa, joissa asui viime kuntavaalien aikaan yhteensä noin 6200 äänioikeutettua kokkolalaista. Yhtä ennakkoäänestyspaikkaa kohden on liitoskunnissa noin 2070 äänioikeutettua kuntalaista. Kaksi muuta ennakkoäänestyspaikkaa sijaitsee keskikaupungilla, eli kirjastossa sekä kaupungintalolla. Äänioikeutettuja kantakokkolalaisia on noin 30 000.

Tämä merkitsee noin 15 000 äänioikeutettua yhtä ennakkoäänestyspaikkaa kohden. Koko kaupungissa asui viime kuntavaalien aikaan yhteensä noin 36 100 äänioikeutettua Suomen kansalaista.

Olemme todella huolissamme edellä todetusta tilanteesta. Lähtökohtaisesti kuntalaisia pitää kohdella yhdenvertaisesti, ja luoda yhtäläiset edellytykset osallistua kotikaupunkimme asioiden hoitamiseen! Ottakaamme oppia vaikkapa Vaasasta, siellä on 13 ennakkoäänestyspaikkaa.

Kari Urpilainen, valtiopäiväneuvos

Raimo Hentelä, valtuutettu, kh:n jäsen

Rainer Smedman, filosofian tohtori

Kokkola