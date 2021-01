Soiten alueella ei uusia koronatartuntoja sunnuntaina

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella ei ole todettu sunnuntaina uusia koronatartuntoja. Tämän viikon aikana tartuntamäärä lisääntyi yhdeksällä ja tuorein tapaus on lauantailta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on THL:n tietojen mukaan tullut vuorokaudessa ilmi 22 uutta koronatartuntaa. Ilmaantuvuusluku kahdelta viikolta 100 000 asukasta kohden on 59,9. Sairaalahoidossa OYS:ssa on alle viisi koronapotilasta.

Vaasan sairaanhoitopiiristä ilmoitetaan sunnuntaina yhdeksästä uudesta tartunnasta. Sillä alueella ilmaantuvuusluku on 63.

Lauantaina Vaasan sairaanhoitopiiriin kuuluvasta Uudessakaarlepyystä kerrottiin mahdollisesta korona-altistuksesta Hakalehdon tehostetun palvelun asumisyksikössä.

Koko maassa on THL:n mukaan todettu sunnuntaina 246 uutta koronatartuntaa.