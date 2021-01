MTK Keski-Pohjanmaan edustajien mielipide: Pure chicken – Kotimainen siipikarjatalous takaa turvalliset raaka-aineet

Kulttuuritoimittaja Anni Saari nosti kolumnissaan (18.1.2021) esiin Suomea uhkaavan H5N8-lintuinfluenssan. Tilanne Euroopassa on sen osalta vakava. Suomessa voimme valmistautua tähän uhkaan, ja niin on jo tehty, kun bioturvallisuutta on kehitetty pitkäjänteisesti laajalla rintamalla.

Bioturvallisuus on suomalaisen maatalouden kulmakivi, mutta myös sen suurimpia edistysaskeleita. Vaarallisten ja kotieläimiä uhkaavien tautien leviäminen Suomessa on harvinaista. Niiden esiintyessä laaja joukko viranomaisia ja alan muita toimijoita huolehtii saneerauksesta ja ruokaturvallisuudestamme. Prosessi on nopea ja se tapahtuu yhtaikaa koko tuotantoketjussa: maatilalla kuurataan nurkkia ja samalla Ruokavirasto toimittaa takaisinvedot kuluttajilta. Ruokamme jäljitettävyys pystytään hyödyntämään niin, että toimenpiteet pystytään rajaamaan ja kohdentamaan oikein. Suomalaiset maatilat ja ruoantuotanto eivät ole ihmisille vaarallisten tautien tehtaita.

Suomalaisen siipikarjan kasvattamisessa käytetään äärimmäisen vähän antibiootteja, kuten Saarikin tuo esiin. Puhtaat ja eläimille turvalliset elinolot vähentävät tautiriskiä ja parantavat kotieläinten parissa työskentelevienkin turvallisuutta. Suomalainen siipikarjatalous tuottaa varmasti turvallista raaka-ainetta keittiöihimme. Siinä ei ole syöpiä aiheuttavia määriä karsinogeenejä. Eikä sitä kannata pilata ruoanvalmistuksessa niin, että siitä tuleekin riski ihmisen terveydelle.

Suomalaisten kotieläinten käyttämän rehun kotimaisuusastetta on nostettu nopealla tahdilla. Myös valkuaisrehun kotimaisuusaste on kasvanut hämmästyttävällä vauhdilla. Kotimaisen herneen ja härkäpavun osuus kotieläinten valkuaisrehuissa on jo merkittävä. Suomeen tuodusta soijarouheesta yli puolet käytetään kalanrehuna ja toinen puoli sika- ja siipikarjasektorilla. Sikasektorilla on jo runsaasti tiloja, jotka eivät käytä lainkaan soijaa. Siipikarjallakin soija on enenevissä määrin vain osa valkuaisen lähteestä. Muuten tuontivalkuainen on pääosin eurooppalaista rypsi- ja rapsirouhetta. Siipikarja on tuotettua lihakiloa kohden vähäpäästöisin ja tehokkain rehunkäyttäjä. Nauta ja lampaat taas hyödyntävät rehuja, jotka eivät meille yksimahaisille sovellu.

Harmillisen yleiseksi ongelmaksi nähdään myös se, että julkisesti merkittävissä asemissa olevat ihmiset käsittelevät kotieläintuotannon globaaleja ongelmia kuin ne olisivat totta Suomessa, viitsimättä perehtyä asian oikeaan tilaan. Tilastotiedoissa tulisi hyödyntää mahdollisimman tuoretta tietoa. Kuluttajat ymmärtävät kotimaisen ruoantuotannon vahvuudet, mikä näkyy kuluttajakaupassa. Julkisissa keittiöissä taas keskitytään liikaa hintaan muiden tekijöiden kustannuksella, ja sen seurauksena ulkomainen kana on siellä yleisempää.

Keskipohjalainen maanviljelijä ei ajattele olevansa lihatehtailija, vaikka kasvattaisikin lihakarjaa. Hän toimii tärkeänä osana ratkaisua, jolla hiilidioksidipäästöt saadaan taitettua laskuun. Sidontaa pelloilla lisätään. Syntynyt biomassa hyödynnetään monipuolisesti ravinnoksi ja energiaksi. Ravinteiden kiertoa parannetaan. Esimerkiksi siipikarjan turvelanta on haluttua maanparannusainetta, jolle on vakiintuneet markkinat. Vesien suojeluun panostetaan uusien menetelmien ja tekniikoiden avulla.

Maanviljelijä ei tahdo edistää minkäänlaista luontokatoa, vaan vaalii luonnon monimuotoisuutta. Maanviljelijä etsii keinot viljellä jokapäiväisen leipämme ja kasvattaa kotieläimet turvallisesti muuttuvassa maailmassa.

Niko Hyppönen

Maaseutunuorten asiamies, MTK Keski-Pohjanmaa

Mari Lukkariniemi

Liha-asiantuntija, MTK

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja, MTK Keski-Pohjanmaa