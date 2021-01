Vili Ruuska arvioi kolumnissaan, millainen on ihanteellinen podcast: "Parrasvaloissa pitäisi olla asiaosaaminen, ei puoliväkisin tehty letkauttelu"

Nuorten ja nuorehkojen miesten juttu – sellainen on podcast ajankohtaisena ilmiönä. Tämänkaltaisia tuloksia on havaittu mediatutkimuksissa, joita lukaisin kursorisesti kolumnini taustatiedoiksi.

Viiteryhmään kuuluvana en ole poikkeus sääntöön. Jos minut näkee Kokkolassa nappikuulokkeet korvilla, voi olla aika varma, että kuuloelimiini vyöryy joko tukkahevi tai urheilupodcast.

Kolumnin printtiversion otsikko "Jämäkkää muttei jäykkää" kiteyttää, mitä kaipaan podcastilta tai millaista podcastia pidän hyvänä podcastina. Meitä suurkuluttajia on epäilemättä lähtöön jos toiseenkin, mutta uskoisin tiivistäneeni kaltaisteni mieltymykset.

Pitäähän ympäripyöreää pelkistystä vähän avata. Jos haluat korkeaoktaanista huumoritykitystä, nauhoita kaveriporukkasi illanviettoja kuunnellaksesi niitä jälkikäteen tai osta liput stand up -keikalle. Jos hassuttelu on kuolemansynti silmissäsi, A-studion kaltainen haudanvakava keskusteluohjelma lienee sopivin vaihtoehto sinulle.

Podcast on otteeltaan jotain näiden ääripäiden väliltä – jämäkkää muttei jäykkää eikä läpsyttelyä. Pelkkä naureskelu tallenteella herättää kysymyksen: onko tekijöillä mitään sanottavaa? Parrasvaloissa pitäisi olla asiaosaaminen, ei puoliväkisin tehty letkauttelu. Sellainen toisteisena vain ärsyttää.

Huumori on kuitenkin tärkeä rytmityksellinen tehoste. Ilman sitä äänituotanto voi olla puuduttavaa kuunneltavaa. On niinkin, että illuusio aidosta vuorovaikutuksesta murenee, kun viilataan keskustelu täysin steriiliksi.

Keinotekoinen puhtaus on argumenttinani, kun pohditaan, millaista kieltä tulisi käyttää podcastissa. Kirjakieltä eli standardien mukaista kielimuotoa? Siinä on kerrassaan verraton variantti, joka saa kotitöitä tai kuntosalitreeniä tekevän kuulijansa rentoon tunnelmaan. On vieläpä luonnollisesti syntynyt ja kaikkien suomalaisten jakama.

Sarkasmi sikseen. Lipsahtaa tuolloin lukupuheen tai 1970-luvun lottolähetysten puolelle – ylikorrektiksi patsasteluksi. Ei vain toimi tuossa kontekstissa.

Murteellisuus antaa persoonallisen, paikoin humoristisenkin vivahteen. Se voi toisaalta rajata kuulijakuntaa: ymmärrettävyyssyistä tai kuulijoiden kielteisten asenteiden takia. Tässäkin asiakas on aina oikeassa.

Käyttäisin luontevaa puhekieltä. Hyväksyn varauksetta yleiset ja laajalevikkiset puhekielen piirteet, jotka eivät kerro mitään puhujan iästä, sukupuolesta, murretaustasta tai sosioekonomisesta asemasta. Mainitaan esimerkkinä me-passiivi (me puhutaan). Sen takia en laittaisi yhtään podcastoijaa – analogisesti muodostettu uudissana – ristille.

Jos nyt ihmisen tuottamasta autenttisesta audiosisällöstä voi ylipäätään laittaa.