Teologian tohtori Kari Kuula esitti Kirkko- ja kaupunkilehdessä 18.1.2021 hämmästyttäviä väitteitä. Mm., että ”eläinten teollinen käyttö muistuttaa saatanan tuhotekoja” tai ”viaton maitokin on kauhea tuote” tai eläinten kohtelun rinnastus keskitysleireihin. Tämä ei varmasti ole kirkon kanta, mutta olisi paikallaan, että kirkko irtisanoutuu tekstistä. Muutamat tuntemani viljelijät ovat eronneet kirkosta vastalauseena kirjoitukselle. Johonkin viljelijä joutuu purkamaan mielipahansa.

Ei ole kumma, että viljelijän mitta alkaa täyttyä. On käyty metsäkeskustelua, jossa harjoitettu hyvä metsänhoito tuomitaan perusteettomasti. Se on kuitenkin ollut tuloksellista myös ilmastonmuutosta ajatellen. Turkistarhauksen tuomitsijoiden määrä lisääntyy. Turvetuotannon alasajo on virhe, joka tulisi korjata.

Maatalousyritysten km. yrittäjätulo on 15 700 €/v, vain 36 % tavoitteesta. Viljelijöiden yhteenlaskettu työtulo laskee peräti 17 % vuoteen 2027 mennessä, koska kustannukset nousevat, mutta tuotto pysyy ennallaan.

Viljelijät ansaitsevat kaikkien suomalaisten arvostuksen. Omavarainen tuotanto pitää olla tavoitteena tulevaisuudessakin. Viljelijöiden pitäisi saada suurempi osuus ruokaketjun tuotoista. Onko kaupan kakku liian suuri viljelijän kustannuksella? Ostakaamme me kuluttajat suomalaisia tuotteita ruokakaupassa.

On surullista, jos viljelijöiden selkäranka rupeaa taittumaan mm. julkisuudessa käydyn keskustelun ja somekeskustelun myötä. Meillä ei ole varaa menettää yhtään viljelijää. Päinvastoin etsikäämme keinoja, jotka auttavat viljelijää eri tavoin.

Heimo Fiskaali

Agronomi,

kuntavaaliehdokas, KD,

Kokkola