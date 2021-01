Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotuksia odotetaan nyt kiivaasti – Nyt kannattaa tehdä osuutensa, että laajempiin rajoituksiin ei tarvitse mennä

Maanantain tiedotustilaisuus muistutti jälleen, että koronapandemiaa ei ole voitettu ja mitä tahansa voi tapahtua. Hallitus on päättänyt täydentää koronahybridistrategian toimintasuunnitelmaa kolmella kokonaisuudella. Tarkoituksena on estää muuntovirusten leviämistä myös Suomen sisällä eri tilanteissa.

Nyt kuitenkin ollaan tasolla yksi ja toivottavasti pysytäänkin. Jos yli puolet sairaanhoitopiireistä on leviämisvaiheessa, ovat seurauksena tason kaksi edellyttämät järeämmät toimet. Tasolla kolme olisivat voimassa poikkeusolot ja valmiuslaki otettaisiin käyttöön.

Perustasolla ovat ainoastaan Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Itä-Savo ja Lappi. Loput sairaanhoitopiireistä ovat kiihtymisvaiheessa tai leviämisvaiheessa. THL:n mukaan koronatilanne voi vaihdella merkittävästi sairaanhoitopiirin sisälläkin. Siitä on nähty esimerkkejä Keskipohjanmaan levikkialueellakin.

Taudin ilmaantuvuusluvut ovat korkeimmat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden kahden edeltävän viikon ajalta. Suomen alhaisin ilmaantuvuusluku on Savonlinnan seudulla.

Huoli tulevaisuuden rajoitustoimista riippuu elämäntilanteesta. Miten rajut rajoitukset vaikuttaisit elinkeinoelämässä, työpaikoilla, kouluissa ja vanhustenhuollossa. Maanantain tiedotustilaisuudessa Marin huomautti, että mikäli ulkonaliikkumiskieltoihin tai liikkumisrajoituksiin jouduttaisiin, pitäisi niiden olla aivan välttämättömiä. Tällöin käytössä olisivat poikkeusolojen ja valmiuslainsäännön mukaiset toimivaltuudet.

Jokainen muistaa enemmän tai vähemmän kipeästi koronavuoden vaikutukset. Tässä kohtaa ei ole oikea hetki miettiä pandemian mahdollisia positiivisia puolia elämisen tahtiin tai kotoiluun. Niitä voi jokainen harrastaa normaaleissa olosuhteissakin, kun itse niin päättää.

Koronarokotusten vauhdittuminen on välttämätöntä, koska paineet ja odotukset ovat kovat. Kansalaisilta voi odottaa kuria ja vastuuntuntoa, mutta rokotuksia ei jakseta loputtomiin odottaa. Rokotustahdin on nopeuduttava. Sillä aikaa jokaisen on hoidettava osuutensa ja käytävä muun muassa testeissä, jos yhtään on syytä.